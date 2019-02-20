xxx movs4u تسريب فيديو منة شلبي مع خالد يوسف +18 | بجودة عالية

لا تزال مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تشهد زخماً اعلاميا حول تسريب الفيديوهات الاباحية لخالد يوسف ، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي أمس بعدد من الأخبار والفيديوهات المسربة للفنانة منة شلبي مع خالد يوسف .

وفي أول رد فعل لها، تجاهلت الفنانة المصرية منة شلبي الشائعات التي زجت باسمها في قضية الفيديو الإباحي للممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، والمخرج خالد يوسف.

وزج البعض باسم منة شلبي في القضية بسبب علاقة الحب التي كانت تجمع بينهما.

ورغم الشائعات نجحت منة في تجاهل ما يقال بشكل كامل، واستكمال نجاحاتها وحياتها مع صديقاتها بشكل طبيعي.

واحتفلت الممثلة المصرية مؤخرا بين صديقاتها حلا شيحا وايناس الدغيدي وعمتها الاعلامية بوسي شلبي بتكريمها في مهرجان “أسوان للأفلام القصيرة”، والذي يعتبر من أهم المهرجانات في الوطن العربي.

وبدت في المقاطع والصور التي انتشرت من اللقاء النسائي في غاية الراحة والسعادة، متجاهلة كل الأخبار التي انتشرت حول علاقتها السابقة بيوسف والتي انتهت بالخطوبة ولكن سرعان ما تخلصت منه وأعلنت انتهاء العلاقة بينهما.

وشاركت متابعيها على تطبيق “انستغرام” بمجموعة من الصور العفوية وأكدت في تعليق أن “السعادة في سهرة مع البنات”.

يذكر أن النيابة العامة المصرية تمكنت من القاء القبض على كل من منى فاروق وشيماء الحاج ، والراقة كاميليا ، وسيدة الاعمال المصرية منى الغضبان ، على خلفية الفيديوهات الجنسية المنشورة لهم مع خالد يوسف.