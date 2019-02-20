“روابط” نتائج الثالث متوسط والمرحلة الإعدادية وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع ناجح...

سنتابع ظهور نتائج نتائج الثالث المتوسط العراق 2019، حيث يترقب الكثير من الأشخاص ظهور النتائج الخاصة بهم، وسنكون عبر تلك المقالة متابعين حتى ظهور النتائج وسوف نوفر الرابط المباشر الخاص بها، وستتمكنوا من الاستعلام عن النتيجة الخاصة بالصف الثالث المتوسط بالعراق من خلال رقم رقم الجلوس وحسب الاسم الخاص بالطالب، ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق سوف تظهر بع أن تنتهي عمليات التصحيح والمراجعة بكافة المحافظات العراقية توالياً، وبعد ذلك ستم اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم العراقية الدكتورة محمد اقبال ، ويتم رفع النتائج عبر الأنترنت من أجل أن يستعلم كافة الطلاب لكافة المحافظات عبر موقع ناجحوعبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية،لمحافظات كركوك والبصرة ، الأنبار، صلاح الدين، ميسان، السلمانية، ديالي، بابل والقادسية وباقي المحافظات الأخرى.

نتائج الثالث متوسط 2019 العراق

نتائج الثالث متوسط 2019 العراق

سوف تظهر النتائج عبر موقع ناجح وموقع وزارة التربية والتعليم المتواجدين روابطهم بالأعلى حين اعتماد النتائج الخاصة بالصف الثالث المتوسط مباشرة، حيث ان النتائج المتاحة في الروابط بالأعلى هي نتائج العام الماضي وسيتم تحديثها بنتائج العام الحالي بعد اعتمادها.

يتم الآن رفع النتائج الخاضة بالثالث متوسط تمهيدي، كل التمنيات بالنجاح والتوفيق لجميع طلبة العراق.