رابط تسجيل دعم الخبز “دعمك” da3mak.jo .. خطوات التقديم للحصول على الخبز والدعم المباشر...

رابط تسجيل دعم الخبز الأردن، حيث يبدأ اليوم الأربعاء 20 فبراير بدأ عمليات تقديم الطلبات الكترونياً من قبل المواطنين للحصول على دعم الخبز، وذلك من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني “دعمك”، والذي يستمر لمدة 90 يوم، وسنوضح من خلال هذا المقال من يحق لهم الحصول على دعم الخبر بالأردن، والبيانات المطلوبة من رب الأسرة قبل التقديم.

موقع دعمك هو البوابة الإلكترونية لاستقبال طلبات التقديم للحصول على دعم الخبز 2019 بالأردن، والذي يستمر ل3 أشهر،ويكون تقديم الطلب من خلال رب الأسرة فقط، وذلك بإدخاله مقار الدخل السنوي لكافة أفراد أسرتة عن العام الماضي 2018، حيث أن صرف الدعم سيعتمد على بيانات دخل العام الماضي بحسب ما صرح به موسى الطروانة مساعد مدير عام دائرة الدخل والمبيعات بالبلاد.

شروط تقديم طلب الحصول على دعم الخبز

تسجيل دعم الخبر الاردن

أوضح موسى الطروانة، إنه يشترط لتسجيل دعم الخبر إلكترونياً أن يتم تثبيت الرقم الوطني لرب الأسرة، ورقم القيد المدني من واقع دفترة العائلة فقط، وتسجيل رقم هاتف خلوي، والحصول على رقم تسلسلي للطلب بعد نهاية عملية التسجيل إلكترونيا عبر موقع دعمك.

الفئات التي يحق لها تسجيل دعم الخبز

كشفت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالأردن، إن جميع الأردنيين يحق لهم تقديم طلبات للحصول على دعم الخبز ما عدا موظفو القطاع الأمني والحكومي، المتقاعدون المدنيون، العسكريون، متقاعدو الضمان الاجتماعي، وهي الفئات المستثناة لحصولها على الدعم بشكل مباشر من خلال رواتبهم.

موعد صرف دعم الخبز للمستحقيين

بحسب ما أكد عمر الرزاز فأن صرف الدعم النقدي المباشر “دعم الخبز” لعام 2019 سيكون خلال العام الحالي تحديداً منذبداية شهر أدار القادم، وسيتم صرف الدعم لمستحقي المعونة الوطنية بواقع 33 ديناراً للفرد، أما قيمة الدعم لباقي المستحقين 27 ديناراً للفرد.

رابط تسجيل دعم الخبز

يمكنكم من خلال رابط التقديم للحصول على دعم الخبز من خلال موقع “دعمك” تسجيل البيانات المطلوبة من رقم قومي وهاتف خلوي وغيرها بكل سهولة.

يذكر أن من يستحق الدعم هي الأسر التي دخل عدد أفرادها السنوي يقل عن 12 الف دينار اردني، أو الفرد الذي يقل عن 6 الأف دينار اردني.