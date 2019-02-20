“هنا جميع” اجازات 2019 الرسمية في مصر وكافة العطلات للعام الجديد للمدارس والعاملين...

نرصد أهم إجازات وعطلات 2019 الرسمية طول أشهر العام الجديد 2019 للموظفين وطلاب المدارس والجامعات، وذلك قبل أيام من توديع العام الماضي واستقبال عام ميلادي جديد.

وتبدأ إجازات 2019 العام الجديد الرسمية يوم السابع من يناير القادم مع عطلة أعياد الميلاد، ثم يليها في الشهر ذاته عطلة 25 يناير الخاصة بالثورة وعيد الشرطة، وتختتم إجازات 2019 يوم التاسع من نوفمبر مع عطلة المولد النبوي الشريف لجميع القطاعات الخاصة والحكومية والمدارس والجامعات.

وسيتم مراعاة إجازة عيد الميلاد في السابع من يناير خلال جداول الامتحانات الخاصة بالطلاب، حيث ستكون إجازة وعطلة رسمية لكافة الطلبة والطالبات خلال فترة الامتحانات، قبل الحصول على إجازة نصف العام الدراسي والمقرر أن تكون يوم 26 يناير الحالي وتستمر لمدة أسبوعين.

اجازات 2019 الرسمية

اليوم المناسبة 7 يناير “الاثنين” عيد الميلاد المسيح 25 يناير “الجمعة” عيد الشرطة 15 أبريل “الاثنين” شم النسيم 25 أبريل “الخميس” عيد تحرير سيناء 1 مايو “الاربعاء” عيد العمال 1 إلى 3 يونيو “السبت إلى الاثنين” وقفة وعيد الفطر 30 يونيو “الأحد” ثورة 30 يونيو 23 يوليو “الثلاثاء” ثورة 23 يوليو 7 إلى 11 أغسطس “الأربعاء إلى الأحد” عيد الأضحى 29 أغسطس “الخميس” راس السنة الهجرية 6 أكتوبر “الأحد” احتفالات اكتوبر 9 نوفمبر “السبت” المولد النبوي

لكن من هذا يتضح ان إجازة عيد الفطر المبارك ستكون في الأسبوع الأول من شهر يونيو، ولن يوافق العيد أو وقفته يوم “جمعة”، وستبدأ الإجازات في سابع أيام السنة ومن الملاحظ أن توزيع الإجازات في هذا العام يأتي في مصلحة الموظفين والعاملين.

العطلة القادمة الرسمية، ستكون يوم الاثنين الخامس عشر من شهر أبريل، وهي عطلة إجازة شم النسيم.