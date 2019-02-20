موعد رمضان 2019 .. تاريخ اول ايام شهر رمضان المبارك 1440 في مصر والسعودية هذا العام

ننشر موعد شهر رمضان 2019-1440 هجرياً، حيث تستقبل الأمة الإسلامية خلال الأشهر المقبل هلال شهر رمضان الكريم، ويتساءلون متى أول أيام شهر رمضان المبارك في مصر والسعودية والأردن والكويت والإمارات وغيرها من الدولة العربية، وذلك وفقاً للحسابات الفلكية المسبقة، حتى يتم التأكيد على ذلك عند تحري رؤية الشهر الكريم أخر شهر شعبان.

متى سيوافق شهر رمضان 2019 بالتاريخ الميلادي؟..، هو سؤال يطرحه الكثير من المسلمين في كافة أرجاء الوطن العربي، ونحن من خلال موقع “عرب فور نيوز” ووفقاً للحسابات الفلكية في معاهد البحوث داخل مصر والسعودية والإمارات، سنوضح لكم موعد بداية شهر رمضان 2019 وموعد نهايته.

موعد رمضان 2019

وفقاً للحسابات الفلكية فإن شهر شعبان سيكون 30 يوماً، وبذلك يأتي كاملاً، ومن المنتظر أن يكون الخامس من مايو هو المتمم لشهر شعبان، وذلك سيكون أول أيام شهر رمضان هو الاثنين 6 مايو 2019، وسيكون 29 يوماً فقط في السعودية، وبذلك يوم الثالث من يونيو هو أخر أيام شهر رمضان العام الجديد.موعد رمضان 2019

غرة شهر رمضان 2019 يتم تحديدها بطريقتين الأولى عن طريق الحسابات الفلكية المسبقة، والثانية عن طريق الرؤية الشرعية، ومع التطور التكنولوجي الأخير بات من الصعب أن تخطأ الحسابات الفلكية في تحديد موعد شهر رمضان، حيث تقوم الرؤية الشرعية على إستطلاع هلال شهر رمضان بالعين المجردة أو المناظير، أما الحسابات الفلكية باتت أكثر دقة في تحديد بداية الشهور الهجرية نظراً للإجهزة الحديثة.

وكان شهر ررمضان 2018 قد جاء كاملاً 30 يوماً، وهل ما قد يؤشر إلى أن شهر رمضان 2019 قد يكون 29 يوماً فقط.