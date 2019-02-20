التقديم في قرعة الحج وزارة الداخلية 2019م| شروط التقديم والمستندات المطلوبة للتقديم في قرعة حج...

رابط التقديم في قرعة الحج وزارة الداخلية 2019م نقدمه لجميع متابعي موقع “عرب فور نيوز”، حيث أعلنت الداخلية أن اليوم الثلاثاء الموافق 19 فبراير 2019 هو بداية التقديم على قرعة الحج 1440-2019م، كما أوضحت الوزارة المختصة أن تقديم طلبات حج قرعة وزارة الداخلية 2019 سيستمر حتى يوم 7 مارس المقبل، وفيما يلي سوف نوضح لكم خطوات التقديم على قرعة الحج 2019 فضلاً عن توضيح شروط التقديم في حج قرعة وزارة الداخلية 2019م مع إرفاق رابط التقديم في قرعة الحج الداخلية 2019م.

قرعة الحج وزارة الداخلية 2019

تزامناً مع اقتراب موسم الحج 2019 – 1440 أعلنت وزارة الداخلية أنه قد تقرر فتح باب استقبال طلبات التقديم لحج القرعة ابتداءً من اليوم الثلاثاء 19- 2- 2019م حتى يوم الخميس 7-3-2019م، كما أوضحت الوزارة كافة الشروط والمعايير المطلوب توافرها لدى الراغبين في التقديم في قرعة حج الداخلية 2019م.

وعبر بيان لها أكد وزارة الداخلية أن جميع مراكز وأقسام الشرطة في كافة مديريات الأمن في حالة استعداد تام لتلاقي طلبات المواطنين الراغبين في التقديم على قرعة الحج 2019، كما أكدت الداخلية على وجود قنوات شرعية أخرى متاحة أمام المواطنين للتقديم في قرعة وزارة الداخلية للحج هذا الموسم، مؤكدةً على أن التقديم يتم من خلال المواطن شخصياً دون التقيد بمحل الإقامة، وأشار إلى أن نتيجة قرعة الحج سيتم إعلانها من خلال قرعة علنية تتم وفقاً للمنظومة الإلكترونية لحجاج مدريات الأمن ووفقاً للجدول الزمني الذي سيتم الإعلان عنه من قبل الإدارة العامة للشؤون الإدارية.

وتتمثل القنوات الشرعية الخاصة بالتقديم في قرعة حج وزارة الداخلية في بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة للتقديم على قرعة الحج 2019م.

التقديم على قرعة الحج 2019

الاتصال بالخدمة الصوتية عبر الرقم الموحد 2798300-02

هام

يتم التقديم على قرعة الحج وزارة الداخلية 2019 وفقًا لبيانات بطاقة الرقم القومي للمتقدم “الحاج” علماً بأن البطاقة لابد أن تكون سارية، حيث لن يتم قبول أي طلب يكون صاحب الطلب بطاقته غير سارية، ترفق صورة من البطاقة بطلب التقديم على قرعة الحج 2019م.

بالفيديو خطوات التقديم في قرعة حج وزارة الداخلية 1440-2019

مواعيد التقديم على قرعة الحج وزارة الداخلية 2019- 1440

بداية من اليوم الثلاثاء 9- فبراير 2019 وحتى يوم الخميس الموافق 7 مارس المقبل يتم استقبال طلبات التقديم في حج قرعة وزارة الداخلية 2019م من قبل جميع المواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط الموضوعة من قبل الجهات المختصة، كما سيتم إجراء القرعة من خلال الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة مقدم الطالب، وفقاً للبيانات المدونة في الطلب والمطابقة لبيانات الرقم القومي الخاصة به.

يتم قبول طلبات التقديم على قرعة الحج وفقاً للنماذج المعدة والتي تم توفيرها في كافة المراكز وأقسام الشرطة، وأيضا النموذج المعد والمتواجد على بوابة وزارة الداخلية هنا، ويلتزم على المواطن المتقدم على قرعة حج وزارة الداخلية أن يقوم بالتوقيع بنفسه على الطلب، وفي حال وجود مرافق معه يوقع الموافق بجوار توقيع مقدم الطلب.

يتم سداد الرسوم المقررة من قبل الجهات المختصة، ولا يطلب من مقدم الطلب أي أوراق أخرى أو مبالغ مالية باستثناء قيمة رسوم نموذج الطلب + قيمة طابع الشرطة.