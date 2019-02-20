حلقات أرطغرل شاه التركي 136 مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة ۱۳٦ Diriliş Ertuğrul موقع النور Alnoor الحلقة...

نتابع معكم كل جديد عبر التحديثات العاجلة، ونرصد القنوات الناقلة لمسلسل أرطغرل شاه الموسم الخامس الحلقة 136، وهي القناة التركية الأولى TRT1 والإعادة على قناة اليرموك والقدس، من أجل متابعة أفضل للحلقة بالترجمة، ونتابع المسلسل إتش دي، عرض اليوم على القناة التركية، والإعادة غدًا، ويتم بث الحلقات على موقع النور بالترجمة، يمكنكم حفظ المقال بالمفضلة لسهولة المتابعة1

ارطغرل,قيامة ارطغرل,ارطغرل 136,أرطغرل,ارطغرل 135,مترجم,قيامة ارطغرل 136,الحلقة 136 ارطغرل, ارتغرل, اعلان,ارطغرل الجزء الخامس,ارطغرل الموسم الخامس,الحلقة 136,اردوغان,الحلقة 135 ارطغرل,ارطغرل الحلقة 136,ارطغرل الحلقة 135,مسلسل,احداث,تورغوت,المغول,الحلقة الخامسة عشر من مسلسل أرطغرل شاه تأتيكم في الساعة الثامنة يوم الأربعاء.

يستمر مسلسل أرطغرل في تقديم العروض الجيدة المباشر في الحلقات الهامة، وحصل أرطغرل على أعلى نسبة مشاهدة في الوطن العربي، ونتابع معكم الإحصائية الخاصة بالمشاهدات.

الإعلان الثاني أرطغرل 136

ترتيب المشاهدات للحلقات السابقة

مسلسل أرطغرل حاز على العديد من الجوائز، وقام نجم الكرة مسعود أوزيل بزيارة موقع التصوير في تركيا، ويعد أوزيل نجم الكرة الألماني ذو أصول تركية.

رابط مشاهدة أرطغرل 136 الأربعاء 20-2-2019

تابع الحلقة الخامسة عشر من هنا، وتأتي الحلقة في يوم الأربعاء المقبل 20-2-2019، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، ونرحب بالتعليقات ونقوم بالرد عليها

يتم بث الحلقات على قناة التركية الأولى TRT1 يوم الأربعاء بالمساء، والإعادة على قناة اليرموك الأردنية بالترجمة، ونتابع المزيد من التقارير حول مسلسل أرطغرل.

قمنا بمتابعة الإعلان الدعائي الخاص بالحلقة الجديدة من مسلسل أرطغرل شاه، ومن خلاله يتضح لنا أن عثمان لم يمت في الحلقة السابقة، ولكنه فقد الوعي فقط، بسبب ما وجده من تعذيب.

نتابع معكم العديد من النقاط الهامة في الحلقات السابقة، وأهمها، أخبار عثمان بن أرطغرل، كيف نجح أرطغرل في معرفة مكان عثمان، ولماذا غير ألينجاك الخطة في مهاجمة قلعة ليفكة.

تم إختطاف عثمان بن أرطغرل بسبب أن أرطغرل لم يبد معلومات بشأن الصندوق السري، ولكن الإعلان الدعائي الثاني يوضح أن عثمان تم تحريره وأنه لم يمت، ونتابع معكم كيف عرف أرطغرل مكانه وحرره.

عرف أرطغرل مكان عثمان بعد أن إتفق أرطغرل مع أورانوس بأن يتكلم مع القائد ألينجاك عن مكان إبنه عثمان، وبالفعل عرف أرطغرل مكانه، وقام بتحريره بعد أن سمع أن في أقرب مكان للسماء جانب شجرة الزان.

بعد أن ذهب أرطغرل للمكان بصحبة بامسي وتورغوت، وجد المغول يعذبون عثمان عن طريق غاز سام، وحاول المغول حلق شعره، ولكن تدخل أرطغرل وأنقذ ولده من يدهم، ولكن عثمان فقد الوعي بسبب الغاز السام.

يبين الإعلان الدعائي للحلقة القادمة اليوم الأربعاء 20-2-2019 أن عثمان لم يمت، ولكنه فقد الوعي بسبب الغاز السام الذي استنشقه من المغول، وسوف يعود إلى القبيلة مرة أخرى، وأرطغرل سوف يتحدى ألينجاك.