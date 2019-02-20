ياسمين صبري تقود بطولة جديدة في دراما رمضان 2019

احتلت الفنانة المصرية ياسمين صبري المرتبة الأولى لاختيارات المنتجين لأداء دور البطولة في العديد من الأعمال الدرامية ضمن أعمال رمضان 2019.

وتبدأ صبري بتصوير مسلسلها "حكايتي" مع المخرج أحمد سمير فرج بعد نجاحها في لعب أدوار أساسية في السنوات السابقة، وأصبحت محط أنظار شركات الإنتاج، وكانت صبري قد اعتذرت عن بطولة في مسلسل "ليالي أوجيني" في رمضان العام الماضي، بحسب اليوم السابع.

ويشاركها في بطولة المسلسل النجمة وفاء عامر وأحمد صلاح حسني وأحمد بدير وإدوارد ومها أبو العوف، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي.