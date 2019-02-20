تراند اليوم : "ظهور" نتيجة تكليف الصيادلة 2019 .. رابط نتيجة جامعة أسيوط 2019 الفصل الاول .. استخراج...

اعتمد عميد كلية الصيدلية في جامعة أسيوط نتائج اختبارات كلية الصيدية للعام 2019 الفصل الاول فرقة اولى وثانية وثالثة ورابعة لجميع طلاب وطالبات الناجحين في نتائج تكليف كلية الصيدلة للعام 2019 .

وأكد عميد كلية الصيدلة في جامعة أسيوط أن نتائج كلية الصيدلية تظهر عبر الموقع الالكتروني لكلية الصيدلة عبر الانترنت للعام 2019 برقم القومي ورقم الطالب ، منوهاً إلى موقع جامعة اسيوط يشهر ضغط كبير من قبل طلاب الراغبين باستخراج نتائج امتحاناتهم .

هذا وبامكان جميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة كلية الصيدلية اسيوط 2019 من خلال الرابط التالي ، كل ماعليهم هو الضغط على الرابط والاستعلام عن نتيجة كلية الصيدلة جامعة اسيوط للعام 2019 .