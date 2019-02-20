“مجلة” عروض كارفور فبراير 2019 “من غير فكة” تخفيضات هائلة على اللحوم...

هنا أحدث عروض كارفور فبراير 2019، حيث يقدم هايبر ماركت كارفور مجموعة من الخصومات والتخفيضات خلال شهر فبراير الحالي، وتحديداً خلال الفترة 18 من فبراير حتى يوم 3 مارس القادم، وسنضع لكم كتالوج صور العروض بالأسفل.

وتشمل عروض كارفور الجديدة فبراير 2019، خصومات على أغلب الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، وتتضمن تخفيضات على المنتجات الغذائية وأدوات المطبخ، لتواصل كارفور عروضها المتميزة لعملائها في جميع فروعها بجمهورية مصر العربية خلال الأشهر الأخير، بعد نهاية عروض ليلة رأس السنة، وعروض عيد ميلاد كارفور مع بداية الشهر الحالي.

عروض من غير فكة

كارفور ها يوفر لك كل الي نفسك في ومن غير فكة !!

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عروض كارفور فبراير 2019

وإليكم بالصور كتالوج تخفيضات وخصومات عروض كارفور الجديدة، والتي باتت متاحة داخل جميع الفروع في كافة محافظات مصر حتى يوم 3 مارس القادم، او عند نفاذ الكميات المتاحة. عروض كارفور الجديدة

ما زالت العروض مستمرة على جميع السلع والاجهزة الكهربائية حتي الآن وسوف تستمر حتي نهاية فبراير بجميع فروع كارفور.