“بالصور” كتالوج عروض كارفور Carrefour الجديدة فبراير 2019 وخصومات ضخمة على السلع...

تشهد عروض كارفور فبراير 2019 “من غير فكة” إقبال شعبي كبير، حيث قدمت كارفور المزيد من التخفيضات على جميع مستلزمات المنزل وخاصة المطبخ، من خصومات على السلع الغذائية واللحوم، والخضروات والفواكة في جميع فروع كاروفر بمحافظات مصر، وذلك خلال الفترة من الاثنين 18 فبراير حتى الثالث من مارس القادم.

بدأت عروض كارفور “من غير فكة ” يوم 18 شهر فبراير الحالي، وينتظر أن تشهد عروض كارفور الجديدة اقبال كبير، نظراً للتوفير الكبير الذي يمكن لرب المنزل توفيره من وراء العروض الجديدة، والتي ستكون متاحة بدون فكة.

عروض كارفور فبراير 2019

عروض “من غير فكة” من كارفور، جديد عروض كارفور شهر فبراير 2019، متاحة في جميع الفروع من صباح الاثنين 18 فبراير حتى 3 مارس. عروض كارفور الجديدة

نُذكر الجميع أن العروض تشمل الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية المختلفة بتخفيضات كبيرة جداً، وبدأت عروض كارفور منذ بداية الشهر.

نذكر أن أغلب العروض أعلاه متاحة بالتقسيط وأون لاين عبر موقع كارفور على الإنترنت، وبدون مصاريف شحن، العروض متواجدة بجميع الفروع داخل جمهورية مصر العربية سواء بالقاهرة أو الإسكندرية والغردقة والفروع الأخرى بالأقاليم والصعيد.