تراند اليوم : فيديو ارهابي الدرب الاحمر hd كامل .. شاهد لحظة تفجير ارهابي الدرب الاحمر نفسه

ننشر لكم قرائنا الكرام فيديو لحظة تفجير ارهابي الدرب الاحمر نفسه ، حيث كانت منطقة الدرب الأحمر، قد شهدت إقدام انتحاري بتفجير نفسه أثناء محاصرته من قبل قوات الأمن.

فقد انتشلت رجال الإسعاف أشلاء جثة الارهابي "الحسن عبد الله" الذي فجَّر نفسه أثناء محاولة القبض عليه بمنطقة الدرب الأحمر، ووضعها داخل السيارة لنقلها إلى المشرحة.

وانتهى رجال البحث والمعمل الجنائي من رفع العينات من مكان الحادث.

تعود تفاصيل الواقعة بتكثيف أجهزة وزارة الداخلية البحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمني أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة 15 فبراير.

وأسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.

وقامت قوات الأمن بمحاصرته، وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابي واستشهاد أميني شرطة وضابط وإصابة ضابطين آخرين.

شملت قائمة الشهداء: المقدم رامي هلال بقطاع الأمن الوطنى، وأمين الشرطة محمود أبو زيد وأمين شرطة آخر.