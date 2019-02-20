تراند اليوم : (dmc) - مسلسل ابو العروسه الحلقه 95 الموسم الثاني - الحلقة الخامسة والتسعون - Abu El 3rosa Series...

بث قناة dmc المصرية الحلقة الجديدة من مسلسل ابو العروسة الموسم الثاني ، والتي يترقب لها وينتظرها آلآف من مشاهدي ومتابعي المسلسل في مصر وخارج مصر ، والذين يترقبون لحظة بث الحلقة الجديدة من المسلسل مساء كل يوم .



فقد حصلت حلقة مسلسل ابو العروسة 95 أمس الثلاثاء، على نسبة مشاهدة ضخمة وكبيرة مقارنة مع باقي حلقات المسلسل ، حيث وصلت إلى مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب" عبر الانترنت، وذلك نظراً لما شهدته الحلقة من أحداث درامية جديدة ومثيرة جذبت المشاهدين اليها بشكل كبير، والتي غلب عليها الطابع الرومانسي المميز.

تدور أحداث المسلسل حول الطبقة الوسطى، ويناقش الصراعات بين الأزواج، ويدور حول المشكلات داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، والصراع بين الأجيال نتيجة ما حدث من تغييرات كبيرة في المجتمع، كما يرصد المسلسل المشكلات التي تواجه الموظف الحكومي من ضغوطات مادية وظروف معيشية صعبة.

“أبوالعروسة” ينتمي لنوعية أعمال الـ60 حلقة، ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من الفنانين منهم سيد رجب، ونرمين الفقي، وسوسن بدر، ورانيا فريد شوقي، ومدحت صالح، ومحمود حجازي، وكارولين عزمي، وأماني كمال، وولاء الشريف، وميدو عادل، وهو من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور.

سيناريو وبطولة مسلسل ابو العروسة

يتناول المسلسل المصري ابو العروسة قضية اجتماعية بطريقة كوميدية للطبقة المتوسطة في المجتمع المصري حيث يتحدث عن حياة الموظف والحياة الطبيعية والعادية وتزويج الاب لابنته البكر ومحاولة اصطناع السعادة وعدم جلب المشاكل التي تنتج من غيرته على ابنته المسلسل من بطولة سيد رجب , مدحت صالح , محمد عادل , نرمين الفقي , رانيا فريد شوقي , سوسن بدر , محمود حجازي , ديانا هشام , ولاء الشريف واخراج كمال منصور.