رابط التسجيل في دعم الخبز 2019 الأردن إلكترونيا موقع دعمك da3mak الدفعة الثانية

التسجيل في دعم الخبز 2019 الأردن، ما زلنا نتابع معكم عبر تقارير متتالية أهم الأخبار عن دعم الخبز في الأردن 2019 حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن موسى الطراونة عن بدء استقبال طلبات التسجيل في دعم الخبز في الأردن 2019 إلكترونياً يوم الأربعاء الموافق 20-2-2019 عبر موقع دعمك da3mak.

التسجيل في دعم الخبز 2019 الأردن، وأوضح موسى الطراونة أنه من المقرر أن تستمر عمليات التسجيل في دعم الخبز بالأردن لمدة 90 يوماً، مشيراً أن تقديم الطلب سيكون من خلال رب الأسرة فقط عبر إدخال مقدار الدخل السنوي لجميع أفراد أسرته عن العام 2018.

التسجيل في دعم الخبز 2019 الأردن

وكانت الحكومة قد صرفت العام الماضي دعماً نقديا لجميع الأسر الأردنية التي لا يزيد مجموع دخل أفرادها عن 12000 دينار سنوياً، وللأفراد الذي لا يزيد دخلهم السنوي عن 6000 آلاف دينار أردني سنوياً، وسنرفق لكم أدناه رابط التسجيل في دعم الخبز 2019 الأردن.

موقع دعمك Da3mak تسجيل دعم الخبز في الأردن 2019

يمكنكم التسجيل في دعم الخبز 2019 الأردن من خلال موقع دعمك والذي سيتم تفعيله يوم الأربعاء الموافق 20 فبراير الجاري وذلك عبر الرابط ( اضغط هنا ).

ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على تقديم الدعم للمواطنين الأردنيين، وذلك من خلال تسجيل دعم الخبز للأردنيين عبر موقع دعمك.

وفي سياق متصل أوضح موسى الطراونة أنه يوجد شرائح مستثناه من الدعم النقدي وهم المنتسبين إلى القوات المسلحة، ومتقاعدي الضمان الاجتماعي وورثتهم، منتسبي الأجهزة الأمنيّة والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية.