موعد مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وشالكة الألماني علي قناة بي إن سبورت 2 القناة الناقلة للمباراة

يستضيف اليوم فريق شالكة الألماني، منافسه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، علي ملعب فيلتينس أرينا في تمام الساعة العاشرةً مساءاً بتوقيت القاهرة، في إطار مباريات دور الذهاب ال16 لدوري أبطال أوروبا، حيث تأهل فريق مانشستر سيتي وتصدر مجموعته علي حساب فريق ليون الفرنسي، بينما تأهل فريق شالكة في المركز الثاني في المجموعة التي يتصدرها فريق بورتو البرتغالي، ويتابع عشاق الكرة المستديرة كرة القدم المباراة من خلال، قناة بي إن سبورت الرياضية 2 حيث أنها تبث مباريات دوري أبطال أوروبا حصري علي شاشتها.

الفريقان إلتقيا سابقاً في عدة لقاءات ومنها عام 1970، في نصف نهائي كأس الكئوس الأوروبية، وقد فاز في هذه المباراة فريق شالكة بهدف دون رد علي ملعبه، وقد فاز في هذه البطولة فريق مانشستر سيتي بإنتصار كبير بنتيجة 5-1 ليحصل علي لقب البطولة، والمرة الثانية التي يلتقي فيها الفريقان عام 2009 في كأس الإتحاد الأوروبي، والتي فاز في المباراة فريق مانشستر سيتي علي فريق شالكة بهدفين دون رد.

تردد قناة بي إن سبورت 2 علي النايل سات وسهيل سات 2019

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ترتيب الفريقان بالدوري الإنجليزي والألماني

يمر فريق مانشستر سيتي بحالة من القوة وذلك لتصدره جدول الدوري الإنجليزي علي حساب فريق ليفربول، وفي المقابل يعاني فريق شالكة من تراجع نتائجه في الدوري الألماني حيث يحتل المركز 14 في جدول ترتيب الدوري الألماني.