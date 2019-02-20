روبي تكشف الصعوبات التي وجهتها في مسلسل اهو ده اللي صار

نال دور الفنانة المصرية روبي، في مسلسل اهو ده اللي صار إعجاب الكثيرين من متابعيها.

وقالت روبي، إنها سعيدة جدا بردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها على دورها في المسلسل.

وكشفت روبي، عن وجود صعوبة في تقديم شخصيتين داخل عمل فني واحد، حيث تجسد دور "سلمى" و"نادرة"، مؤكدة: "لولا وجود صعوبات في تقديم أي دور ما خلق التحدي لتقديم الأفضل".

وأوضحت أنها تطل في العمل بوجهين وبشكل مختلف ولكنها استطاعت الفصل بين شخصية "سلمى" و"نادرة" وخاصة أن كلا منهما تأتي في حقبة زمنية مختلفة عن الأخرى.

وأشارت إلى أن المسلسل جذب الجمهور من الحلقة الأولى لما يحتويه من تفاصيل وأجواء درامية مختلفة للغاية عن الموجودة بالسوق، لافتة إلى أن هناك نقاشا وتفاعلا يدور ما بين الجمهور حول العمل بشكل عام.

وأضافت أن توقيت عرض المسلسل في هذه الأيام مناسب للغاية وفرصة لمشاهدة المسلسل والتركيز معه من البداية ومتابعة مجرياته أفضل من عرضه مع كم كبير من الأعمال في رمضان، وبالتالي المشاهد لا يجد فرصة للتركيز في كل الأعمال الفنية.

ومسلسل "أهو ده اللي صار" بدأ عرضه مؤخراً على شاشة one، وتدور أحداثه حول قصة حب تحكي تاريخ مصر والإسكندرية خلال 100 عام من خلال شخصيات "علي بحر، وأصداف، ونادرة، وخديجة هانم، ويوسف نوار".

ويشارك في بطولة مسلسل "أهو ده اللي صار" الذي ألفه السيناريست عبد الرحيم كمال وأخرجه حاتم علي، كل من أحمد داوود ومحمد فراج، وسوسن بدر، وهشام إسماعيل، وألفت عمر، وأروى جودة.

المصدر: مصر العربية