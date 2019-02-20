“ارطغرل 136” توقيت مشاهدة وإعادة مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة الخامسة عشر على قناة اليرموك...

نعرض لكم في تلك المقالة تردد قناة اليرموك وموعد وإعادة عرض وإعادة مسلسل ارطغرل على القناة، حيث تعرض قناة اليرموك الأردنية على النايل سات مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس مترجم باللغة العربية على شاشتها، وستعرض القناة خلال هذا الأسبوع الحلقة 136 من المسلسل، وتشتهر القناة بخلاف عرضها لمسلسل ارطغرل فهي مشهورة بعرض العديد من المسلسلات التركية المترجمة كما أن القناة الأردنية متنوعة البرامج الترفيهية وتقدم محتوي متنوع بين الإخباري والديني والترفيهي.

مشاهدة أرطغرل 136 من هنا

قناة اليرموك هي أحدى القنوات المؤكد عرضها للمسلسل على الأقمار العربية وتقدم الحلقات بالترجمة الكتابية للغة العربية، وبسبب عرضها لهذا المسلسل المتابع من الملايين في الوطن العربي نالت القناة شهرة إضافية وأصبحت متابعة خارج الأردن وداخل الأردن وما يميز تلك القناة الفواصل القصيرة أثناء عرض الحلقة التي تمتد إلي أكثر من ساعتين، لكن اكثر ما يعيبها هو أن جودة الشاشة ليست HD وليست مميزة، لكن يمكن استقبالها عبر جميع أجهزة الاستقبال.مسلسل ارطغرل على قتاة اليرموك

وتستطيع مشاهدة الحلقة الجديدة من المُسلسل من خلال هذا الرابط

موعد مسلسل ارطغرل على قناة اليرموك

ويتم عرض الحلقة الجديدة من مسلسل ارطغرل على شاشة القناة يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويعاد في الواحدة ظهراً من يوم الجمعة بتوقيت مصر، وهذا هو تردد القناة ويمكنكم استقبالها بقمر 70 سم.

التردد معدل الترميز معامل التصحيح 11678 عمودي 27500 3/4

ويترقب كافة المتابعين طرح الحلقة الجديدة التي تحمل رقم 130 من الموسم الخامس لمسلسل قيامة أرطغرل مساء الأربعاء عبر قناة تي أر تي التركية، وأذاعت القناة الأردنية الحلقة رقم 127 من المُسلسل التركي “قيامة أرطغرل” مساء يوم الخميس الماضي، وينتظر المتابعين عرض الحلقة الجديدة نهاية هذا الأسبوع مترجمة.

ويحاول أرطغرل للتمهيد لبناء الدولة العثمانية الجديدة، وذلك بعد أن استشعر الخطر بعد التدخل السافر للمغول في شئؤون الدولةْ، وشهدت تفاصيل براءة غوندوز نجاح والده في إحضار دليل براءته للقاضي، والمتمثل في أبنة القائد تيوكيليس وأبنة القائد يانيس “إيرين”.

أرطغرل 136