رابط دعم مصر| موقع وزارة التموين.. تحديث بطاقة التموين وحساب نقاط الخبز .. subsidy.egypt.gov.eg من...

نعرض عليكم كيفية إضافة المواليد على رابط موقع دعم مصر تحديث بطاقة التموين على موقع subsidy.egypt.gov.eg، والذي صرّح السيد مصيلحي، وزير التموين، بداية إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين ابتداء من أغسطس، ونتابع معكم خطوات إضافة المواليد لبطاقات التموين مع الشرح والتفصيل، وذلك عبر رابط دعم مصر 2018، وكذلك كيفية تحديث بيانات بطاقات التموين عبر موقع tamwin .

وقد أعلن السيد محمد السويد، المتحدث باسم وزارة التموين، في وقت سابق، في برنامج “على مسؤوليتي” عن بداية تحديث البطاقات بإضافة المواليد الجدد إليها، وذلك للمواليد من عام 2005 وحتى 2015، بعدد حوالي 15 مليون مستفيد من الدعم على البطاقات التموينية بتكلفة 750 مليون جنيه شهريا.

شروط استخراج بطاقات التموين الجديدة

خطوات تحديث بطاقات التموين

اطلب بون الخبز ، عند صرف الدقيق أو الخبز،الذي يخرج لك من ماكينة الصرف. إذا كانت كلمة”بيانات فيها أخطاء” مكتوبة اسفل البون قم بتحديث بيانات البطاقة. ادخل على موقع “https://www.tamwin.com.eg”، لتحديث بطاقتك التموينية. تأكد من تحديث البيانات عليه وعدم وجود أخطاء، في أفراد غير مستحقين أو غير محذوفين، عن طريق إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة وجميع الأفراد المقيدين فيها، على أن تضيف رقم تليفون محمول لأحد الأفراد.

خطوات تقديم التظلمات على بطاقات التموين

يتوجه المواطن لأقرب مكتب تمويني تابع له. تقديم طلب استمارة أداء الخدمات التموينية لكتابعة نوع التظلم. يقوم بكتابة المستفيدين من الدعم على بطاقته التموينية، مع جميع الأرقام القومية والصور، ويتم تقديمها بعد كتابة رقم التليفون لصاحب البطاقة أو لأحد المقيدين. بعد تسجيل البطاقة بالمكتب يأخذ صاحب التظلم إيصالا بالتسجيل ويتم تنزيل بيانات التظلم على النظام الآلي لمكتب التموين بعد مراجعتها. يتم إرسال البيانات التي تمت مراجعتها من مركز معلومات الإنتاج الحربي إلى هيئة الرقابة الإدارية لإعادة مراجعتها. يتم التعديل ببيانات المتظلم حسب المعلومات الجديدة على قاعدة البيانات العامة وتعديلها من غير مستحق إلى مستحق. ومن خلال رقم تليفون المواطن يقوم مكتب التموين بإخطاره بالنتيجة، قبول أو رفض، مع الأسباب.

إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين

أعلن المتحدث الرسمي عن وزار التموين والتجارة الداخلية عن موعد إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين، والذي يبدأ في الأول من أغسطس، بحد اقضي إضافة 3 مواليد على البطاقة الواحدة، على رابط subsidy.egypt.gov.eg ،وذلك للمواليد ابتداء من عام 2005 وحتى مواليد 2015، وفي مداخلة تليفونية للسيد محمد السوي على قناة”صدى البلد”، قام بشرح تفصيلي للخطوات التي على المواطن اتباعها لإضافة المواليد للبطاقات التموينية، مع الشروط الواجب عليه اتباعها.

المستندات المطلوبة لإضافة المواليد

صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية. إيصال جديد للكهرباء. صورة حديثة لشهادات ميلاد الأفراد المطلوب إضافتهم للتأكد من تاريخ الميلاد.

خطوات إضافة المواليد للبطاقة التموينية

قم بالدخول على رابط موقع دعم مصر. أدخل رقم البطاقة الذكية وكتابة اسم المحافظة. سوف تظهر حروف في صفحة الموقع، أدخل تلك الحروف بالأماكن المخصصة لها. تحديد أسماء المضافين الجدد للبطاقة التموينية وأرقامهم القومية. اضغط”تحديث البيانات”. اكتب رقم الهاتف الخاص بك، والرقم الأرضي والمحمول والبريد الإلكتروني، وذلك في حال تمت مراسلتك. في حال الانتهاء من إضافة جميع البيانات السابقة أدخل صورة ضوئية من المستندات الورقية المطلوبة منك لإضافتهم للبطاقة التموينية، بالضغط على “أضف ملف”

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين والفئات المستحقة

يتم إضافة المواليد بحد أقصى 3 أفراد للأسر الواحدة. يكون المواليد من 1 يناير 2005 وحتى 31-21-2015. يضاف أيضا المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي ومعاش تكافل وكرامة، الأرامل والمطلقات والعمالة الموسمية يضاف العاملين بالحكومة، ممن يقل دخلهم الشهري عن 2000 جنيه، والقطاع الخاص. يتم فتح باب التحديث بالبطاقات لمدة 3 شهور، 12 أسبوع.

وجدير بالذكر أن وزارة التموين تقوم بصرف المقررات التموينية للمواطنين بشكل شهري بأسعار خاصة ولا تسمح ببيع السلع خارج نطاق التموين، كما تسعى لتنقية جميع البطاقات من الفئات الغير مستحقة.

ومن شروط تجديد بطاقات التموين واستحقاقها أن يقوم الفرد بنفسه بتنقية البطاقة من الوفيات والأشخاص المسافرين أو الزواج أو الطلاق وما إلى ذلك، ويقوم كل من يتلاعب ببياناته بتعريض بطاقته للوضع بالقائمة السوداء، والتي لا يمكن له الصرف منها.

تحديث 14 أكتوبر 2018: بداية الأسبوع الأخير من مهلة إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين، على أن تكون المهلة القصوى لتحديث بطاقات التموين وتعديل جميع الأخطاء بها قبل 8 نوفمبر المقبل.

تحديث 15 نوفمبر: قام السيد وزير التموين بالعمل على إنشاء خط ساخن ليتمكن المواطن من متابعة الإجراءات التموينية له بشكل سهل، ذلك بعد تعدد الشكاوى من المواطنين بصعوبة التعرف والتواصل وبطء الإجراءات.

تحديث 3-12-2018: أعلن السيد وزير التموين عن إمكانية عودة المحذوفين بالخطأ بسبب عدم تحديث البطاقات كما ينبغي، حيث بعد قبول التظلم وتحديث جميع البيانات، يتم عودة المحذوفين عن طريق الخطأ في خلال 10 أيام

وقد صرح السيد وزير التموين أن عملية أكبر من تنقية بطاقات التموين ستتم بعد عمل توافق بين جميع الوزارات والهيئات الحكومية، لعمل قاعدة شاملة لمعلومات المواطنين، من خلال وزارات الداخلية والتموين والصحة والتربية والتعليم والجوازات، لعمل مسح أكبر لمعلومات المواطنين والتأكد من المستحقين.

قام السيد وزير التموين بمد اجل استقبال التظلمات من المشتركين ببطاقات التموين وذلك ليتمكن الجميع، ممكن لهم شكاوى على تسجيل بياناتهم على بطاقات التموين، من أخذ الوقت الكافي دون تكدس في الطلبات، على أن يتم الالتزام بخطوات التقديم وشروط التظلم.

تحديث: صرح السيد وزير التموين بعودة 323 ألف محذوف من بطاقات التموين إليها من جديد بعد الرد على تظلمات بطاقات التموين.

وقد صرح السيد وزير التموين أن عملية أكبر من تنقية بطاقات التموين ستتم بعد عمل توافق بين جميع الوزارات والهيئات الحكومية، لعمل قاعدة شاملة لمعلومات المواطنين، من خلال وزارات الداخلية والتموين والصحة والتربية والتعليم والجوازات، لعمل مسح أكبر لمعلومات المواطنين والتأكد من المستحقين.

قام السيد وزير التموين بمد اجل استقبال التظلمات من المشتركين ببطاقات التموين وذلك ليتمكن الجميع، ممكن لهم شكاوى على تسجيل بياناتهم على بطاقات التموين، من أخذ الوقت الكافي دون تكدس في الطلبات، على أن يتم الالتزام بخطوات التقديم وشروط التظلم.

تحديث: قامت وزارة التموين بالتنويه عن أصحاب البطاقات المحذوفة، والتي كان فيها أخطاء أو لم يقم أصحابها من تحديث بياناتهم، لا يتم استرداد تلك البطاقات إلا بعد شهر.

أعلن السيد وزير التموين عن موعد إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين، حيث تم فتح باب إضافة المواليد الجدد بأغسطس الماضي 2018، ويتم احتسابهم وأضافتهم لبطاقات التموين بعد الانتهاء من تنقي البطاقات، ويتم ذلك في نهاية يناير وبداية فبراير 2019.

تحديث: أعلن السيد وزير التموين اعتزام الوزارة باستبدال نقاط الخبز، لمن لا يقم باستلام الخبز بمبلغ 140 جنيه، على أن يقوم بشراء ما يشاء من السلع التموينية بهذا الفارق.