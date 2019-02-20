رابط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية|صرف رواتب العاطفلية.. تعلن عن اقتراب موعد صرف الوجبة الخامسة

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق، بقيادة الدكتور باسم عبد الزمان، بالإعلان عن موعد فتح باب التظلم للمواطنين الغير مشمولين بالدعم، العاطلين عن العمل، ولم يتمكنوا من الحصول على الدعم في”الوجبة الرابعة”، من خلال الإعلان عن فتح باب التظلم، تعرف على موعد ورابط تقديم الاعتراضات.

وجدير بالذكر أن آخر ما تم تقديمه من الوزارة، في العام الماضي، وكان الإعلان عن أسماء المشمولين بالرواتب للعاطلين عن العمل، ولم يوّفق بعض المتقديم بالحصول على الرواتب، ولذلك قامت الوزارة بالإعلان عن فتح باب التظلم.

أسماء المشمولين بالرواتب

تقديم التظلم لوزارة العمل والشؤوون الاجتماعية

يتم السماح بتقديم التظلمات في 17 فبراير 2019، وذلك للأسر المتقدمة للرعاية الاجتماعية “للشمول”منذ عام 2016، والتي ظهرت لها نتائج التخطيط، للأشخاص فيما فوق حد الفقر، والذين بلغوا 115340 أسرة، حسب الجدول الذي تم الإعلان عنه عبر الموقع الإلكتروني.

جدير بالذكر أن أسماء المشمولين بالوجبة الرابعة (من هنا) تم الإعلان عنه في وقت قريب، وقام السيد باسم بالإعلان عن اقتراب موعد الإعلان عن الوجبة الخامسة للأسر.

تقديم طلبات الاعتراض

الدخول على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من هنا. إدخال اسم المتقدم للاعتراض. اسم الأم. كتابة اسم القسم. آخر موعد قام فيه بمراجعة القسم.

جدول تقديم الاعتراضات

محافظة بغدادتستقبل 300 معترض في اليوم: في الأقسام الستة يتم استقبال 50 اسم للنساء و50 اسم للرجال. أقسام المحافظات: تستقبل 200 معترض في اليوم، نصفها للرجال والنصف الآخر للنساء.

خطوات تقديم الاعتراض

يقوم المواطن المرفوض بالتبليغ على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. يتم تقديم الاعتراض في خلال 30 يوم من التقديم للجنة العليا بشكل مباشر. يقوم اللجنة العليا بمراجعة التظلمات في خلال الفترة المحددة لذلك في القانون. يتم إصدار قرارات اللجنة العليا في 15 يوم. الإبلاغ عن التجاوزات بالاتصال على رقم 1018.

ويتم تخصيص رقم 1018 للإبلاغ عن التجاوزات، أو الشكاوى، وتقوم الوزارة بمراجعة الطلبات بشكل منهجي ومنظم وتتابع الطلبات وتقوم بمراجعتها جيدا منعا للغش.

وقد أكد السيد عبد الزمان إتاحة باب التظلم لشمول الأسر التي لم تكن لها فرصة بالشمول المالي، أو عدم تبليغهم، ودعا الأسر التي يتم قبول تظلماتها وظهور أسمائهم ضمن المشمولين بالدعم والرواتب الحضور بالمواعيد المقررة لهم والالتزام بها، منعا للإرباك.