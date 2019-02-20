التفاصيل الكاملة لتحديث ببجي PUBG Mobile الجديد

أطلقت الشركة المشرفة على لعبة ببجي PUBG Mobile العالمية، صباح اليوم تحديث جديد للعبة والذي جاء بالعديد بالمميزات الهامة لكافة المستخدمين حول العالم، وذلك بعدما أوقفت الشركة اللعبة لمدة ثماني ساعات كاملة من أجل إطلاق التحديث على كافة السيرفرات الخاصة بها.
وقد كشفت الشركة أن التحديث قد وصل إلى اللعبة بشكل رسمي ابتداء من اليوم، حيث يمكن لكافة المستخدمين الحصول على التحديث بشكل مباشر من خلال تحميله من على المتجر.
تحديث ببجي PUBG Mobile الجديد
وقد جاء تحديث ببجي PUBG Mobile الجديد، كالتالي:
- وصلت مساحة التحديث الجديد إلى 418 ميجا بايت على منصة أندرويد.
- كما وفر التحديث شخصيات الزومبي التي ظهرت في لعبة Resident Evil 2.
- يذكر أن التحديث قد صدر في الأيام الماضية لأجهزة الكمبيوتر.
- كما وفر التحديث ثلاثة أوضاع بداخل اللعبة، وهي “كلاسيكى – أركيد- وضع الحدث الخاص بالزومبى”.
- حيث يدخل المنافسين في منافسة قوية مع أشكال الزومبي المختلفة من أجل الفوز.
- كما حصلت خريطة Vikendi، على طقس “ضوء القمر، وقد أصبحت خريطة Sanhok متاحة فى وضع الأركيد.