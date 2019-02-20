رابط دعم الخبز 2019 الاردن موقع دعمك da3mak.jo تسجيل دعم الخبز في الأردن الدفعة الثانية الآن

نقدم لكم رابط دعم الخبز 2019 الاردن، حيث تنطلق عمليات تسجيل دعم الخبز في الأردن 2019 الدفعة الثانية اليوم الأربعاء الموافق 20 شباط الجاري وذلك حسبما أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن اليوم هو أول موعد لبدء تسجيل دعم الخبز فيما أوضح الناطق الرسمي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة أنه سيتم انطلاق عمليات تسجيل دعم الخبز في الأردن الأربعاء 20-2-2019 وذلك عبر موقع دعمك da3mak عبر الإنترنت.

كما أوضح موسى الطراونة أن هناك شرائح من المجتمع مستثناه من الدعم النقدي المقرر صرفة عند التسجيل في دعم الخبز 2019 الاردن وهم المنتسبين إلى القوات المسلحة، ومتقاعدي الضمان الاجتماعي وورثتهم، منتسبي الأجهزة الأمنيّة والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية.

تسجيل دعم الخبز 2019 الاردن

وأردف الطراونة قائلاً أن الحكومة السابقة قد صرفت العام الماضي الدعم النقدي للأسر الأردنية التي لا يزيد مجموع دخل أفرادها عن 12000 دينار سنوياً، وللأفراد الذي لا يزيد دخلهم السنوي عن 6000 آلاف دينار أردني سنوياً.

كما وافقت حكومة الدكتور عمر الرزّاز على صرف الدعم النقدي المباشر “دعم الخبز 2019” لمستحقيه خلال العام الحالي وبنفس قيم الدعم التي تمّ اعتمادها لسنة 2018.

رابط تسجيل دعم الخبز 2019 الدفعة الثانية

من خلال الدخول على موقع دعمك هنــــــــــا، يمكنكم التسجيل في دعم الخبز 2019 والذي سيكون متاح اليوم الأربعاء الموافق 20 فبراير الجاري لاستقبال طلبات التسجيل في دعم الخبز 2019.