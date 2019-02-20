“هنا استعلم” نتائج التمهيدي 2019 السادس الابتدائي بالعراق كافة المحافظات على موقع وزارة...

نتائج التمهيدي الابتدائي العراق 2019، يترقب مئات الألاف من الطلبة والطالبات في جميع محافظات العرق، إعلان نتيجة الصف تمهدي العراق خارجي وداخلي خلال ساعات، وذلك عقب نهاية الامتحانات وبداية أعمال التصحيح لأوراق الطلبة والطالبات، ومن المقرر أن يتم اعتماد تمهيدي العراق 2019 من قبل وزير التربية والتعليم العراقي محمد إقبال الصيدلي، ثم رفعها عبر موقع ناجح والسومرية نيوز للاستعلام حسب الاسم ورقم الجلوس.

نتائج السادس التمهيدي بالعراق 2019 تأتي عقب نهاية رصد وتجميع درجات الطلاب في كل محافظة، حيث يتم نشر النتيجة فور اعتمادها مباشرة بشكل متتالي في جميع محافظات العراق، وهي الرصافة1، الرصافة 2، الرصافة 3، الكرخ، كريلا، أربيل، الأنبار،صلاح الدين، ميسان، القادسية، بابل، ديالي، السلمانية، واسط، ذي قار،البصرة، بغداد، نينوي، دهوك، النجف، الأشراف، بالإضافة لنتائج المتوسط خارجي.

رابط موقع ناجح

ومن خلال موقع ناجح الإلكتروني يتم رفع نتائج السادس تمهيدي بالعراق داخلي وخارجي، عن طريق ملفات وكشوفات pdf يمكن للجميع تحميلها والبحث عن نتيجة نصف السنة من خلال الاسم والمحافظة والمدرسة ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

نتائج تمهيدي العراق الخارجي 2019

سيتم نشر جميع نتائج الثالث متوسط والسادس الابتدائي بالخارج عبر موقع ناجح ووزارة التربية والتعليم العراقية خلال ساعات، ويمكن الاستعلام عنها باسم الطالب حال صدورها.

سوف تظهر النتائج الخاصة اليوم وسنكون متابعين معكم عبر تلك المقالة فكونوا متابعين معنا.