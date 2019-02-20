اعرف التسجيل في دعم الخبز بالاردن…. “الان احصل على” رابط التسجيل في دعم الخبز في...

التسجيل في دعم الخبز في الأردن، هو ما يشغل بال المواطنين الأردنيين الأن، حيث سيبدأ التسجيل في دعم الخبز في الأردن غداً الأربعاء الموافق 20 فبراير 2019، ومن المتوقع أن يشهد التسجيل في دعم الخبز إقبالاً شديداً من المواطنين، وقد ذكرت مصادر مطلعة سابقاً، أنه قد تم تطبيق معايير ملكية العقارات والمركبات وبعض القواعد والأسس التي استخدمت في المرحلة الثانية من دعم المحروقات لتحديد مستحقي دعم الخبز في الأردن 2019.

ونظراً لما يمثله التسجيل في دعم الخبز من أهمية كبرى لدي الأسر الأردنية فسوف نستعرض أعزائي المتابعين في هذا المقال كل ما يهمكم حول التسجيل في دعم الخبز في الأردن بالإضافة إلى رابط التسجيل في دعم الخبز في الأردن فتابعونا عبر موقعكم المميز عرب نيوز لمتابعة أهم المستجدات فيما يخص التسجيل في دعم الخبرز بالأردن.

نرصد لكم جديد الأخبار وكل ما يخص التسجيل في دعم الخبز 2019 الأردن، فمن المقرر بداية التسجيل اليوم الأربعاء للشرائح المقررة فقط للدعم، وتم استثناء بعض شرائح المجتمع الأردني، كما هناك مجموعة من الشروط يشترط توافرها للتقديم على دعم الخبز 2019، مثل تثبيت الرقم الوطني لرب الأسرة، ورقم القيد المدني من واقع دفتر العائلة، كذلك توافر هاتف للتواصل، كما يجب الحصول على إثبات الطلب من خلال الموقع نفسه عند انتهاء التسجيل.

التسجيل في دعم الخبز في الأردن

يذكر أن الحكومة الأردنية قد خصصت نحو 175 مليوناً من أصل مخصصات شبكة الأمان الإجتماعي، لدعم الخبز في موازنة العام الحالي 2019، وكانت حكومة الدكتور ھاني الملقي كفت يدها عن دعم الخبر في كانون الثاني (ینایر) من العام الماضي وحددت أسعاره بواقع 32 قرشا للخبز العربي الكبیر و40 قرشا للخبز العربي الصغیر، وقد بلغ عدد المستفيدين من دعم الخبز العام الماضي قرابة 8.5 مليون فرد، وكان الدعم مخصص للأسر التي لا يتجاوز دخلها السنوي 12 ألف دينار، والفرد الذي لا يتجاوز دخله السنوي 6 ألاف دينار، وخصص مجلس الوزراء في ذلك الحين مبلغ 27 دیناراـ دعم سنوي للأفراد المستحقین الذین تنطبق علیھم شروط وقواعد الدعم، و33 دیناراً مخصصة للفرد الواحد من أفراد الأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية البالغ عددھم قرابة 344 ألف مواطن.

رابط التسجيل في دعم الخبز بالأردن

أعلن موسى الطراونة نائب مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات، أنه يمكن للأفراد التقدم إلكترونياً عبر موقع “دعمك” للتسجيل في دعم الخبز في الأردن عام 2019، وأوضح الطراونة أنه يجب على كل رب أسرة أن يختار الطريقة التي يمكن بواسطتها إيصال الدعم المادي للخبز، حيث سيختار رب الأسرة بين البنك المعتمد أو الحساب البنكي أو الهاتف النقال(المحافظ الإلكترونية)، الجدير بالذكر أنه تم استثناء بعض الفئات من التسجيل في دعم الخبز بالأردن وهم منتسبي القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان الإجتماعي وورثتهم ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية، أعزائي القراء يمكنكم التسجيل في دعم الخبز في الأردن بعد الدخول على موقع دعمك من هنا.

ملحوظة: – الموقع سيتم تفعيله الأربعاء 20 فبراير 2019 .

سنتابع معكم كل جديد حول التسجيل في دعم الخبز في الأردن، ضعوا المقال في المفضله يصلكم كل جديد.