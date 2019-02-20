جودة عالية مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 136 مدبلج بث مباشر الجزء الخامس hd قناة TRT التركية

نقدم لكم من خلال هذا الموضوع مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 136 مدبلج بث مباشر، والتي من المترقب إذاعتها على قناة TRT التركية وموقع النور الإلكتروني مساء اليوم الأربعاء وتحديداً في تمام الساعة السابعة مساء، وبالرغم من توافر العديد من ترددات قناة TRT 1 الناقلة للحلقة رسميا، إلا أنها لا تعمل على العديد من الريسفرات نظراً لاختلاف القمر الصناعي.

مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 136 مدبلج بث مباشر

تعمل قناة تي آر تي على بث مباشر مسلسل ارطغرل الحلقة 136 مدبلج للعربية، خصوصًَا أن الحلقة القادمة تُعد مكمن الخطر على ارطغرل ورفاقه، وسط توقعات من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقيام الينجاك بإلقاء السهم على ارطغرل، وتساءل الناس عن حقيقة موت صارابوتي، متوقعين أيضًا بقيام سيبوتاي بعمل كارثة كبرى، فيما طالب المشاهدون بعرض حلقتين في الأسبوع نظراً لشدة التشويق والإثارة حلقة تلو أخرى.

ارطغرل 136 مترجم الحزء الخامس

مترجم للعربية إعلان 2 الحلقة 136 قيامة أرطغرل. جودة عاليةمشاهدة رابط مباشر ارطغرل 136 مترجم

مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس الحلقة 136 مدبلج للعربية hd من أكثر ما يتم البحث عنه في الوطن العربي سائره، وذلك خاصة بعد امتلاء الحلقات السابقة بأحداث مشوقة للغاية، وعن القنوات التي تذيع ارطغرل، فهي كالآتي:

قناة الشرق: تردد 11137 / 12604 أفقي، معدل ترميز 27500 أفقي.

قناة دعوة: تردد 10727 أفقى، معدل ترميز 27500 أفقى.

قناة قطر: تردد 10971 أفقى، معدل ترميز 27500 عمودي.

قناة وطن: تردد 11012 أفقى، معدل ترميز 27500 أفقي.

قناة تي آر تي التركية تردد القناة 11042 تركسات – Turk sat 42°E – 8400 – عمودي – 5/6.

تردد قناة TRT آخر 10928 – يوتلسات Eutelsat 7°E – 30000 – عمودي- 5/6.

الجدير بالذكر أن رجال ارطغرل تمكنوا من صد هجمات إيلبلغي ورجالها والتي أدركت وجود مؤامرة يقوم طرف آخر بتدبيرها، خصوصا بعد محاولتها التفكير فيمن مصلحته أن يتقاتل رجال الكايي وابناء أومور.

وعن خطة دراجوس للإيقاع بارطغرل فهي قيامه بسرقة صندوق الضرائب لتكون التهمة ثابتة على آرتوك، كما يتعامل بهاء الدين بكل عنف مع الأم هايماه لغياب ارطغرل مقتنصًا تلك الفرصة.

نسرد لكم أحداث ورابط البث المباشر مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس الحلقة 136 كاملة مدبلجة للعربية hd خلال الساعات القليلة المقبلة.