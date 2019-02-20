بث مباشر مشاهدة شالكه ومانشستر سيتي اليوم الاربعاء 20-2-2019

صعد الأزرق السماوي إلى دور الـ8 من كأس الاتحاد الإنجليزي، بتغلبه على فريق نيوبورت كاونتي بأربعة أهداف مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء السبت على ملعب رودني بارادي، أما في الدوري فيظل الفريق على صدارة جدول البريميرليج مؤقتًا بعدما وصلوا للنقطة 65، فحتى الآن خاض السيتيزنس 27 مباراة في البريميرليج، حقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في مبارتين وتلقى أربع هزائم.

يقدم فريق شالكه مستويات غير طيبة حتى الآن في الدوري الألماني، ويجتل الفريق المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق فرايبورج وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 22 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 6 مباريات، وتعادل في خمس، وخسر 11 مواجهة.

سيفتقد مانشستر سيتي لبعض اللاعبين في المباراة ضد شالكه بداعي الإصابة وهم كلاوديو برافو، بينجامين ميندي وفينسنت كومباني، ولن يفتقد السيتيزينس أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.

سيبدأ جوارديولا بنفس طريقته وتشكيلته المعتادتين، وسيدفع بالثنائي لابورت وجون ستونز في قلب الدفاع، وسيلعب لابورت في مركز الظهير الأيسر في ظل غياب الفرنسي، أمام في الأمام فسيتواجد الثلاثي، ستيرلينج، ساني، أجويرو.