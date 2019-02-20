وفاة أشهر مصممي الأزياء.. تعرف على كارل لاغرفيلد karl lagerfeld (صور)

توفي اليوم الثلاثاء، مصمم الأزياء و أيقونة الموضة كارل لاجرفيلد، عن عمر يناهز 85 عاما، متأثرا بإصابته بمرض سرطان البنكرياس، حيث نعاه عدد من المشاهير والنجوم العالميين.

من جهته، قالت ديان كروجر التي أرتدت في كثير من الأحيان أزياء شانيل أنها كانت تنوى أن تنقل ابنتها ذات ال 4 شهور إلى فرنسا لمقابلة كارل الذي وصفته بالأسطورة، وتقول ديان أنه من المؤسف أن لن يرى ابنته الرضيعة أبداً.

وكتبت ديان في منشورها " كارل ... لا أستطيع أن أخبرك ماذا كنت تعني لي وكم سوف اشتاق لك، لن أنسى أبدا لطفك تجاهي ، جئت إلى فرنسا كي أراك هذا الأسبوع وأعرّفك على ابنتي ... أنا حزينة لأنه قد فوات الأوان. ارقد في سلام ، أعشقك". وفق "لها"

كارل أوتو لاغرفيلد مواليد 10 سبتمبر 1933 وهو مصمم أزياء ومصور ألماني، ومن أشهر وأفضل مصممي الأزياء في العالم، وهو المصمم الأول للعديد من الماركات العالمية مثل شانيل، وأتش أم، وكارل، وغيرها من الماركات العالمي، كما تولى رئاسة دار الأزياء شانيل التي أسستها كوكو شانيل طوال 3 عقود، وكان يقدم 8 مجموعات أزياء سنويا.