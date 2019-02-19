رابط live: مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر يلا شوت كورة ستار kora online أقوى رابط...

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر رابط يلا شوت كورة ستار kora online الأسطورة بث مباراة ليفربول Liverpool vs bayern munchen بدون تقطيع سيرفر سريع يوتيوب، في مباراة وصفها الكثير بقمة دور الستة عشر من دوري أبطال اوروبا ووصفها البعض بالنهائي المبكر نحن على موعد مع لقاء مُنتظر منه الكثير من المتعة الكروية حين يستضيف الريدز ليفربول الفريق الألماني البايرن ميونخ بحثا عن فوز مريح قبل مباراة العودة الشهر القادم في الأليانز أرينا معقل البافاري.

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم

وتنطلق مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على قناة beIN sport 2HD بتعليق حفيظ دراجي معلقا على القناة الصوتية الاولى والمصري علي محمد علي بالقناة الصوتية الثانية ونتابع معكم نتيجة المباراة لحظة بلحظة منذ انطلاق صافرة البداية وحتى نهايتها.

متابعة المباراة:

الدقيقة 1: استحواذ من ليفربول وضغط منذ البداية على لاعبي البايرن

الدقيقة 12: تمريرة من هندرسون باتجاه صلاح ولمسة بقدمه والكرة ينقذها نوير

الدقيقة 13: أليسون ينقذ هدف مؤكد بعد خطأ من ماتيب

الدقيقة 15: مراوغة من ماني وتسديدة والهدف الأول يضيع

الدقيقة 24: كرة عرضية باتجاه صلاح وضربة رأس وتمر بجوار القائم وهدف ضائع

الدقيقة 32: كرة لماني على بعد مترين وحيدا من المرمى ولكن يسددها للخارج بغرابة

الدقيقة 40: كرة بالكعب من صلاح لفيرمينو وعرضية وماتيب يهدر الهدف مرة أخرى

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بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونخ كورة لايف كورة ستار يلا شوت مباراة ليفربول والبايرن اليوم بي ان سبورت مباشر، وفي المؤتمر الصحفي أكد كلوب على أن اللقاء لا يحمل مشاعر شخصية منه ضد البايرن في هذا الوقت ولكنه وضح أنه حينما كان يدرب دورتموند فكان يحزن عندما يقوم بايرن ميونخ بالتوقيع مع لاعبي فريقه، ولكن الآن مع الريدز فان المعادلة قد تغيرت فالجماهير لها ثقة في تقدم ليفربول نحو الأدوار النهائية من البطولة.

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رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ يلا شوت الأسطورة الآن بث مباشر كورة ستار، وقد تحدث كيميتش ظهير الفريق البافاري مؤكدا على أن بيب جوارديولا هو السبب الرئيسي في تطور مستواه فكان مصدر الهامه حيث كشف له العديد من النواحي التكتيكية داخل الملعب كما أن اللعب بجوار تشابي ألونسو نجم المنتخب الأسباني أصقل قدراته في دقة التمرير وقراءة اللعب التي يتمتع بها ألونسو.

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