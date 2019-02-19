الاسطورة hd بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ|رابط yalla-shoot كورة لايف bein sport

بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ مباراة الذهاب فى دور الستة عشر لدورى أبطال أوروبا، حيث يستضيف ملعب الانفيلد اللقاء المرتقب، و الذى ينتظره عشاق محمد صلاح، فريق ليفربول فاز فى أخر لقاءاته على فريق بورنموث بثلاثة أهداف نظيفة، و استقر فى المركز الأول من جدول الدورى الانجليزى، و كان قد صعد لدور الستة عشر بعد ان احتل المركز الثانى فى مجموعته برصيد تسع نقاط خلف فريق باريس سان جيرمان، و يطمح لاعبوه اليوم فى تحقيق الفوز قبل مباراة العودة، و تحقيق مع حدث فى السنة الماضية بصعودهم إلى نهائى البطولة.

كورة ستار مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ

سوف يبدأ لق ليفربول وبايرن ميونيخ فى تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية و العراق و قطر و البحرين و الكويت، الساعة العاشرة تماما بتوقيت القاهرة و السودان و الاردن و سوريا و فلسطين و لبنان

و سيتم نقل المباراة على بي ان سبورت 2 .

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: أرنولد، ماتيب، فابينهو، روبيرتسون

الوسط: فينالدوم، هندرسون، نابي كيتا

الهجوم: صلاح، ماني، فيرمينو

الشوط الاول

د 3 النتيجة لا تزال 0/0

د 10 النتيجة هى 0/0

د 22 هجمات متتالية للريدز بقيادة صلاح

د 30 سيطرة كاملة لفريق ليفربول حتى الان

د 40 هجمة خطير لريفربول كادت ان تسفر عن هدف