كورة اونلاين مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر bein sports

مشاهدة hd كورة لايف مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر اليوم، في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري ابطال اوروبا، و المباراة سوف تُقام على ملعب الانفيلد،معقل فريق ليفربول، الريدز صعد إلى هذا الدور، بعد أن جاء فى المركز الثانى خلف فريق باريس سان جيرمان، كان فريق ليفربول قد تصدر الدورى منذ الدور الاول و يلاحقه مانشستر سيتى، يغيب عن مباراة اليوم من فريق ليفربول فان ديك لحصوله على الانذار الثالث، و اللاعب جو جوميز للإصابة، بينما فى فريق بايرن ميونخ يغيب توماس مولر لحصوله على البطاقة الحمراء و جيروم بواتينج و آريين روبن بسبب الإصابة.

كورة لايف مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ

مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ ستبدأ فى تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية و العراق و قطر و البحرين و الكويت، الساعة العاشرة تماما بتوقيت القاهرة و السودان و الاردن و سوريا و فلسطين و لبنانمشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر hd بدون تقطيع

و سيتم نقل المباراة على بي ان سبورت 2 beIN SPORTS HD 2

تشكيل ليفربول اليوم

لحراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: أرنولد، ماتيب، فابينهو، روبيرتسون

الوسط: فينالدوم، هندرسون، نابي كيتا

الهجوم: صلاح، ماني، فيرمينو

الشوط الأول

د 3 و النتيجة مازالت هى التعادل السلبى

د 9 النتيجة حتى الان هى 0/0

د 22 هجمات خطيرة لفريق ليفربول

د 31 فريق ليفربول يهاجم بقوة لاحراز هدف

سيطرة كاملة لفريق ليفربول