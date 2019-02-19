الشوط الثاني: ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر| بث مباشر ليفربول وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا|...

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا بث مباشر yalla shoot كورة ستار كورة أون لاين كورة لايف cool kora الاسطورة للبث المباشر، يتزين ملعب الأنفيلد اليوم لاستضافه مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، وتُعد تلك مباراة الذهاب هي الأصعب على فريق الريدز خاصة بعد الإصابات التي يُعاني منها الفريق، ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز وسط جماهيره بالاعتماد على القوة الهجومية للريدز بقيادة الثلاثي ماني وفيرمينيو وصلاح.

مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر كورة ستار كورة أون لاين، وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت جرينتش، والعاشرة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة والحادية عشرة مساءً بتوقيت الرياض، ويتم إذاعتها عبر بي إن سبورت الرياضية الثانية بتعليق حفيظ دراجي.

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بث مباشر ليفربول والبايرن يلا شوت كورة ستار الاسطورة كورة لايف، وقد سلطت الصحف الإنجليزية الأضواء على النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول وليفاندوفسكي لاعب البايرن، حيث أن اللاعب البولندي قد سجل أهداف أكثر من صلاح في في دوري الأبطال هذه النسخة، ويعتمد كلاً من ليفربول والبايرن عليهما في تسجيل الأهداف.

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ

وقد تحدث كلوب عن صعوبة المباراة خاصة وأنه يُعاني من الإصابات سالفة الذكر، كما عبر مدرب البايرن عن قوة المنافس، وقد قال بأن الريدز بعدما حققوه في الموسم الماضي والموسم الحالي فهم فريق قوي ويَصعب اللعب أمامهم، ومن الجدير بالذكر أن الفريق الألماني قد واجه عدد من النتائج السلبية في بداية الموسم لكنه تغلب عليها فيما بعد.

نتيجة المباراة:

بعد قليل بداية المباراة.

نزول اللاعبون لأرضية الملعب

بداية اللقاء

الدقيقة 9: استحواذ مبكر لصالح البايرن

الدقيقة 24: رأسية من صلاح بجانب القائم

الدقيقة 40: تصويبة من فيرمينيو من أمام المرمى ولكن بجانب القائم الأيمن

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