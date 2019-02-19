يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر hd بدون تقطيع

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مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر اليوم الثلاثاء 18/2/2019، المباراة في ذهاب دور الستة عشر من دوري ابطال اوروبا، و التي من المقرر أن تُقام ملعب الانفيلد، ليفربول صعد بعد معاناة كبيرة فى مجموعته و جاء ثانياً خلف فريق باريس سان جيرمان، حيث فاز ليفربول فى أخر مباراة له على فريق نابولى الايطالى، و أقصاه خارج البطولة، يغيب عن ليفربول فان ديك للانذار الثالث، جو جوميز للإصابة، بينما الغيابات فى فريق بايرن ميونخ توماس مولر لاعب لحصوله على البطاقة الحمراء و جيروم بواتينج و آريين روبن بسبب الإصابة.
موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ
سوف يبدأ اللقاء فى تمام العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية، الثانية عشر بتوقيت الاماراتبث مباشر مباراة ليفربول يلا شوت
و المباراة سوف تكون منقولة على الهواء مباشرة على مجموعة قنوات بى ان سبورت الرياضية، و تحديدأً beIN SPORTS HD 2.
تشكيل ليفربول
حراسة المرمى: أليسون بيكر
الدفاع: أرنولد، ماتيب، فابينهو، روبيرتسون
الوسط: فينالدوم، هندرسون، نابي كيتا
الهجوم: صلاح، ماني، فيرمينو
الشوط الأول
د 4 النتيجة حتى الان هى التعادل السلبى
د 9 النتيجة حتى الان 0/0
د 20 كرات خطيرة من مانى و صلاح و هجمات مرتدة خطيرة لبايرن
د 30 مازالت المباراة بدون اهداف رغم هجمات ليفربول
0/0 حتى الان