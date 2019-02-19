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يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة و ليون بث مباشر live كورة ستار barcelona

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مشاهدة مباراة الإسباني ضد ليون الفرنسى  اليوم الثلاثاء 19-2-2019، فى  ذهاب دور الـ16 لبطولة ، المباراة مقامة على ملعب ليون، برشلونة لعب أخر مبارياته السبت الماضى، و استطاع الفوز على فريق بلد الوليد بهدف نظيف سجله ليونيل ، و يحتل الفريق الكاتالونى صدارة الليجا الإسبانية برصيد 54 نقطة، بفارق كبير عن أتلتيكو مدريد و .

 

موعد مباراة برشلونة و ليون بث مباشر

مباراة برشلونة و ليون ستبدأ فى تمام العاشرة بتوقيت القاهرة و الاردن و سوريا، الحادية عشر بتوقيت و العراق و قطر، الثانية عشر بتوقيت الامارات و سلطنة عمانمشاهدة مباراة برشلونة

و المباراةمنقولة على الهواء مباشرة على قناة  beIN SPORTS HD 1.

تشكيل برشلونة ضد ليون، كالتالى:
شتيجين – سيميدو – بيكيه – لينجليت – جوردى ألبا – بوسكيتس – سيرجي روبيرتو – راكيتيتش – ديمبلى – ميسي – سواريز.

الشوط الأول

النتيجة حاليا هى التعادل السلبى

الدقيقة السادسة و النتيجة هى 0/0

د 10  النتيجة هى التعادل سلبى

د 18 من أحداث الشوط الأول و النتيجة هى التعادل سلبى

د 28 فريق ليون يحاول و هجمات خطيرة من برشلونة

د  39 حتى الان لا يوجد أهداف لاى فريق

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