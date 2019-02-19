كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فتحي عبدالوهاب ضابط شرطة وتاجر مخدرات في دراما رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك الفنان فتحي عبد الوهاب خلال السباق الدرامي برمضان المقبل بعملين، الأول بطولة مسلسل "الملكة" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز ويجسد خلال المسلسل دور ضابط شرطة متزوج من ياسمين عبد العزيز ويختفى في ظروف غامضه وتحاول زوجته البحث عنه خلال أحداث المسلسل وتكتشف في نهاية الأمر أنه فعل بها "مقلب".

كما يشارك في بطولة مسلسل "لمس أكتاف" مع الفنان ياسر جلال ويجسد دور رجل أعمال يعمل في تجارة السلاح والمخدرات ويدخل في صراع مع ياسر جلال، وتجبر الظروف ياسر جلال على الرجوع لرياضة الملاكمة لينتصر على عدوه.

مسلسل "لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال وفتحي عبد الوهاب وهبة عبد الغني وحنان مطاوع ومن تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.