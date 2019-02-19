تراند اليوم : تفسير حلم تساقط الاسنان

تفسير حلم تساقط الاسنان ، و في تفسير حلم تساقط الاسنان نجدُ له عِدّة تفاسير مُتبايِنة وفيها بُشريات جميلة وبعضها فيه نذيرُ شؤمٍ، وهذا الأمر يعتمد على الظروف التي يمرّ بها الشخص وطبيعة عمله وغيرها من العوامل البسيطة المُؤثّرة على تفسير الحلم، من هَذا المبدأ فإنّ تفسير حلم تساقط الاسنان له العديد من المعاني والدلالات المُختلفة التي سوف نطرحها في هذا الجمهور حسب رؤية وتفسير أكبر علماء التفسير المشهورين كإبن سيرين والنابلسي وغيرهم، والآن سوف نتطرّق للحديث عن حلم تساقط الاسنان بالشكل المطلوب والمناسب.

تفسير حلم تساقط الاسنان في المنام

الشّكل العام لسقوط الأسنان في المنام يدُل على طول العمر؛ لهذا فكمية الأسنان الساقطة لها تأثير على الحلم وعلى التفسير، لما يراه بعض شيوخ التفسير في هذه التفاسير.

سقوط الأسنان من الإنسان في المنام طول العمر دون نظرائه في السن فإن رأى أن جميع أسنانه سقط وأخذها في كمه أو في حجرة فإنه يعيش عيشاً طويلاً حتى تسقط أسنانه ويكثر عدد أهل بيته.

وإن رأى جميع أسنانه سقطت وذهبت عن بصره فإن أهل بيته يموتون قبله وربما كان ذلك موت ذوي سنه أو مرض أهل بيته.

وإن رأى من أسنانه فقدها فإنه يغترب عن عشيرته واحد فإن أصابه بعدما فقده رجع وإلا فلا يرجع، و الأسنان تدل على الأهل والأقرباء، وربما دلت على الأملاك أو الأسرار.

ومن رأى أن أسنانه السفلى سقطت فإنه يصيب وجعاً وألماً وهماً وغماً.

ومن كان عليه دين إذا سقطت أسنانه في المنام فإن ذلك يدل على أنه يقضي دينه.

وإن رأى أن سناً واحدة من أسنانه سقطت فإنه يقضي رجلاً واحداً دينه أو يقضي الكل في دفعة واحدة وإن سقطت أسنانه فإنه يقضي عدة من غرمائه أو يقضي أحداً منهم أشياء كثيرة.

وإن تساقطت أسنانه بلا وجع فإن ذلك يدل على أعمال تبطل، وإن رأى أنها تسقط مع وجع فإنه يدل على ذهاب شيء؛ مما في منزله ومقاديم الأسنان إذا سقطت، فإن كان مع وجع أو خروج دم أو لحم فإنه يبطل أو يفسد الأمر الذي يريده.

فإن سقط من غير وجع فإنه يذهب ما يملكه فإن تساقطت جميع الأسنان فإنه يهلك جميع من في ذلك المنزل والأصحاب والأحرار والمسافرون وتدل هذه الرؤيا منهم على مرض طويل من غير أن يموتوا وتدل في العبيد على العتق والتجار والمسافرين على خفة حملهم.

تفسير حلم سقوط الاسنان في اليد

سُقوط الاسنان في اليد هو أمر رُبّما يحمل بعض الخير والشَّر، فرُؤية سقوط الأسنان عامّة يعني خيرًا وطول عمر، أما وقوعه في اليد فالتفسير يختلف حسب رأي كتب التفسير.

يدل في المنام على طول عمره دون نظرائه في السن فإن رأى أن جميع أسنانه سقطت فإنه يعيش عيشاً طويلاً.

وإن رأى أن جميع أسنانه سقطت ولم يعد يراها فإن أهل بيته يموتون قبله أو يمرضون.

ومن رأى أن أسنانه العليا سقطت في يده فهو مال يصير إليه وإن سقطت في حجره فهو ولد ذكر وإن سقطت إلى الأرض فهي مصيبة الموت.

ومن رأى أن أسنانه السفلى سقطت فإنه يصيب وجعاً وألماً وهماً وغماً

ومن كان عليه دين إذا سقطت أسنانه في المنام، فإن ذلك يدل على أنه يقضي دينه وإن رأى أن سناً واحدة من أسنانه سقطت فإنه يقضي كل ديونه دفعة واحدة وإن سقطت جميع أسنانه فيهلك جميع من في ذلك المنزل والأصحاب.

ومن رأى أن أسنانه تسقط وهو يأخذها بيده فإن ذلك يدل على موت أولاد وقيل من رأى سقوط أسنانه دل على مضرة لبعض أصدقائه.

وإن رأى أن ثنيته سقطت فإنه يستفيد ولداً أو أخاً أو أختاً.

وسقوط السن الواحدة إن كان من غير معالجة وأخذها بيده فإن كان عنده حامل جاءه ولد وإلا صالح أخاً أو قريباً كان قد قطعه.

وقيل إن سقوط الأسنان يدل على عائق يعوقه عما يريده وقيل هو دليل على قضاء الديون وإن أخذ ما سقط من أسنانه ربما تكلم بخطأ وندم عليه وكتمه وربما دل فقد الأسنان لأرباب المجاهدات على لزوم العدم.

ومن رأى أن أسنانه سقطت وتعذر عليه الأكل فإنه يفتقر.

تفسير حلم سقوط الاسنان السفلى

السن في المنام يدُل على نهاية الأجل، وأحيانًا يدُل على المال والدواب والأملاك والموت والحياة، لهذا فإنّ سُقوط الأسنان السفلىة في المنام له كثير من الدلالات التي بيّنتها بعض كتب التفسير.