كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق تصوير مسلسل "ياسمينا" كأول إنتاج لنقابة السينمائيين.. الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يبدأ طاقم عمل مسلسل "ياسمينا"، وهم : حورية فرغلي وفيفي عبده وحازم سمير، التصوير الأسبوع المقبل، والمسلسل يمثل أول عمل درامي من إنتاج نقابة السينمائيين، بمشاركة إحدى شركات الإنتاج للعرض في رمضان المقبل.
كما يتابع المخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين، جميع تفاصيل المسلسل الذي يمثل انطلاقة جديدة للنقابة وعودة إلى زمن الفن الجميل، بعيدا عن أسلوب الكثير من الأعمال الدرامية التي انتشرت خلال الأعوام الماضية، وتعتمد على الإثارة والجرأة.
المسلسل يلقي الضوء على حياة الغجر من خلال قصة فتاة غجرية، تتحدث بطريقة ومصطلحات مختلفة وجديدة على الدراما التليفزيونية، من تأليف محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.
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