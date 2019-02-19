تراند اليوم : دعاء الاختبار  والتوفيق في الأمتحان

دعاء الاختبار والتوفيق في الأمتحان ،ويَسر موقع الخليج 365 أن يُقدم دعاء التوفيق في الاختبار مع باقة من صور دعاء الاختبارات، وتشكيلة من أجمل تصاميم مكتوب عليها أدعية عن الإختبارات، نُهديها للطلبة الأعزاء على قلوبنا، أعانهم الله على ما يمرون فيه من وقت يجتهدون ليحصدوا ثمرة عامٍ كامل من الجد والإجتهاد وسهر الليالي، حيث يستعد الطلبة والطالبات في مُختلف المراحل الدراسية في هذه الأوقات، للتوجه إلى مقاعد الدراسة كُل حسب مرحلته الدراسية لتأدية إختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2019 نهاية العام، وأكثر ما يُردد الطلبة في هذه الأوقات هي أدعية النجاح في الإختبارات، والتي يرجون فيها الله عز وجل بأن يوفقهم وييسر أمرهم، ويجعل الصعب سهلاً، ويُنير لهم عقولهم، وأن يُذهب عنهم النسيان والإرتباك، وأن يحصدوا ما زرعونه طوال الموسم الدراسي، وألا يذهب جُهدهم هدراً، في هذا المقال إنتقينا مجموعة من صور دعاء الإختبارات يُمكنكم مشاركتها مع أصدقائكم الطلبة على فيس بوك وتويير وحساباتكم الأخرى في مواقع التواصل الإجتماعي.

تصاميم مكتوب عليها ادعية عن الاختبارات

تشهد مواقع التواصل الإجتماعي في أوقات الإمتحانات العديد من الفعاليات للطلبة والطالبات، مثل نشر النكات الكوميدية عن الإمتحانات سواء في بوستات أو صور، إلى جانب تصاميم وصور مكتوب عليها أدعية عن الإختبارات، جمعنا لكم بَعضاً منها.

صور بتصميمات متميزة مكتوب عليها أدعية عن الإختبارات عرضناها لكم في هذا الألبوم نتمنى أن تنال إعجابكم، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح.