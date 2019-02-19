تراند اليوم : تفسير سقوط الضرس في المنام .. تفسير حلم كسر الضرس

تفسير حلم كسر الضرس في المنام، حيث تعتبر الضرس من الأمور الجمالية للإنسان، تفسير سقوط الضرس ،ويسعي بكافة الطرق الي الحفاظ عليها من التسوس والتكسر، فمعروف أن اللام الأسنان التي لا تطاق، فهي مؤلمة جدا وتحتاج الي عناية الطبيب لتخلص من مشاكلها، لكننا في هذه الفقرة سوف نتحدث عن الاسنان ولكن في المنام، حيث يعتبر تساقط الأسنان من الهواجس التي تخيف الكثير من الأشخاص، ولكن قلة من يعرف التفسير الصحيح لهذا الحلم، فهل هو حلم خير ام حلم شر، فمن خلال الاطلاع علي موسوعة الجمهور يمكن التي تحصل علي الإجابة الصحيحة من خلال هذه الفقرة التي تتحدث عن تفسير حلم الاسنان تقع.

تفسير حلم الأسنان تقع في المنام

حيث يعتبر سقوط الأسنان من الأمور التي تشغل بال الكثرين، فهي علمية موجعة وتجعل الشخص قلق لسقوط المزيد من الأسنان مما يطره الي فقدان جمالية الابتسامة، حيث يعتبر سقوط الأسنان في الحلم قد يعكس في بعض الأحيان حالة باطنيّة من القلق المتراكم لديكِ، وخصوصاً حول مظهركِ الخارجيّ أو نظرة الآخرين إليكِ. فإن فقدانكِ لأسنانكِ في الحلم قد يكشف عن خوفكِ من فكرة الرفض والنبذ، خصوصاً من قبل الجنس الآخر.

أما بالنسبة لتفسير الذي يدل علي الشر، فقد يشير سقوط الأسنان في الحلم إلى خوفٍ متجذّر من الإحراج والعرضة للسخرية العلنيّة في بعض المواقف التي تنتظركِ. فقد ينتج ذلك مثلاً عن شعوركِ بأنكِ غير متحضّرة جيّداً لاستحقاق ما.

كذلك يذهب بعض المفسرين إلى أّنّ الأسنان تهدف أساساً إلى العضّ والمضغ، ما يرمز بشكل كبير إلى القوّة. ففي حين تحلمين أنّكِ تفقدين أسنانكِ لأيّ سبب ما، فأنتِ تعكسين شعوراً داخلياً بالعجز وفقدان القوّة إزاء موقف معيّن، خصوصاً إذا كنت تعجزين عن التعبير عن نفسكِ. كذلك، تتفسّر هذه الأحلام على أنّها شعور بالدونيّة وبقلّة الثقة في النفس.

ويخرج بعض المفسرين الي تفسير سقوط الأسنان من الفم في حين الأسنان يجب أن تبقى في الفم، الي انه يدل سقوطها في الحلم شعوركِ بأنّ بعض الكلمات والأفكار التي بحت بها كان يجب أن تبقى كذلك في ذهنك. وبالتالي، فإن فقدانكِ لأسنانكِ يكشف عن شعورٍ غير مدرك بالذنب والندم.