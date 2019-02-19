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نتيجة مباراة النصر الإماراتي و باختاكور الأوزبكي

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مباراة النصر الإماراتي و باختاكور الأوزبكي اليوم الثلاثاء فى الدور التمهيدى المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا، المباراة مقامة  على إستاد آل مكتوم في دبي، الفائز فى هذه المباراة سوف يلعب  فى المجموعة الرابعة و التي سوف تضم أيضا  بيرسيبوليس الإيراني،  والأهلي السعودي والسد القطري،فريص النصر حاليا فى المركز العاشر فى دورى الخليج الاماراتى،و يأمل فى الفوز على الفريق الأوزبكى اليوم.

 

مباراة النصر الإماراتي و باختاكور الأوزبكي اليوم

مباراة النصر وباختاكور الأوزبكي ستبدأ فى تمام الساعة السابعة بتوقيت الامارات و سلطنة عمان، السادسة بتوقيت و قطر و البحرين و العراق و الكويت، الخامسة بتوقيت القاهرة.

الشوط الاول

بعد مرور خمس دقائق من المباراة مازالت النتيجة التعادل السلبى بين الفريقين

الآن قد مر من أحداث الشوط الأول 26 دقيقة و النتيجة هى 0/0

د 36 و النتيجة هى تقدم فريق باختاكور بهدف

الشوط الثانى و  تقدم فريق باختاكور بهدفين مقابل هدف

انتهت المباراة بفوز  فريق باختاكور 2/1

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