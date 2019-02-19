نتيجة مباراة النصر الإماراتي و باختاكور الأوزبكي

مباراة النصر الإماراتي و باختاكور الأوزبكي اليوم الثلاثاء فى الدور التمهيدى المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا، المباراة مقامة على إستاد آل مكتوم في دبي، الفائز فى هذه المباراة سوف يلعب فى المجموعة الرابعة و التي سوف تضم أيضا بيرسيبوليس الإيراني، والأهلي السعودي والسد القطري،فريص النصر حاليا فى المركز العاشر فى دورى الخليج الاماراتى،و يأمل فى الفوز على الفريق الأوزبكى اليوم.
مباراة النصر الإماراتي و باختاكور الأوزبكي اليوم
مباراة النصر وباختاكور الأوزبكي ستبدأ فى تمام الساعة السابعة بتوقيت الامارات و سلطنة عمان، السادسة بتوقيت السعودية و قطر و البحرين و العراق و الكويت، الخامسة بتوقيت القاهرة.
الشوط الاول
بعد مرور خمس دقائق من المباراة مازالت النتيجة التعادل السلبى بين الفريقين
الآن قد مر من أحداث الشوط الأول 26 دقيقة و النتيجة هى 0/0
د 36 و النتيجة هى تقدم فريق باختاكور بهدف
الشوط الثانى و تقدم فريق باختاكور بهدفين مقابل هدف
انتهت المباراة بفوز فريق باختاكور 2/1