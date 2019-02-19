زينة تبعث رسالة لجمهورها بعد اعتذارها عن المشاركة في رمضان المقبل

لم تشارك الفنانة زينة، في الماراثون الرمضاني المقبل، بسبب مشاركتها فى 3 أفلام.

وشاركت زينة، مجموعة صور لها أثناء استمتاعها بالإجازة في المنزل، عبر حسابها على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، وكتبت عليها: "مين قال إن قعدة البيت وحشة الواحد بيحس بيها إنه بني آدم، ولا حد يضايقك ولا حد يوترك ملكة في بيتك الواحد بقاله كتير ما ارتحش الشقى وحش بس ضروري يومين إجازة الواحد يأكل وينام".

كما وجهت رسالة لجمهورها: "بعتذر لجمهوري إنى لم ولن أتفق على مسلسل لرمضان السنة دى لأنى عندى ٣ أفلام الحمد لله.. التاريخ السرى لكوثر، كل سنة وانت طبب، والثالث مفاجأة بإذن الله لا تقل عن الفيلمين، أشوفكوا بعد رمضان فى السينما جمهوري الغالى...بحبكم اوووووي".