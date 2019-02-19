موقع ناجح Nageh .. روابط نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2019 | نتائج التمهيدي جميع المحافظات عبر موقع...

ننشر لحضراتكم رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2019 عبر موقع وزارة التربية العراقية وموقع ناجح، حيث سادت حالة من الترقب والقلق خلال الأيام الماضية قبل الإعلان عن نتائج المتوسط التمهيدي بالعراق 2019، وقد قامت الجان المختصة بالعمل بشكل مكثف لسرعة الانتهاء من تصحيح أوراق الطلاب وإعلان النتائج في أقرب وقت ممكن.

نتائج الثالث متوسط 2019

موقع ناجح نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2019

أعلنت وزارة التربية العراقية أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2019 التمهيدي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 19-2-2019، وبالفعل فقد قامت الوزارة بنشر نتائج الثالث متوسط في العديد من المحافظات العراقية، ومنها الرصافة الأولي والثانية، ويتم رفع باقي نتائج المحافظات الأخري.

وقد بدأ الطلاب في الحصول على النتائج عن طريق موقع وزارة التربية العراقية، وموقع ناجح، حيث يقوم الطالب بتحميل ملف النتائج بالمحافظة التابع لها بصيغة BDF، وبعدها يتم البحث عن النتيجة.

نتائج الثالث متوسط جميع المحافظات 2019

طريقة استخراج نتائج المتوسط 2019

روابط نتائج الصف الثالث المتوسط 2019 التمهيدي

نرفق لكم عبر موقعكم عرب فوز نيوز، نتائج المتوسط 2019 من خلال رابط موقع ناجح وموقع وزارة التربية العراقية.

رابط موقع ناجح

رابط موقع وزارة التربية العراقية

وتتمني أسرة موقع عرب فور نيوز التوفيق والنجاح لجميع الطلبة والطالبات، والحصول على أعلى الدرجات.

المحافظات التي تم إعلان نتائج المتوسط بها

ويجري حالياً العمل على رفع باقي نتائج الثالث المتوسط، وسنقوم بتوضيح المحافظات التي يتم إعلان نتائج المتوسط بها تباعاً.

يمكن لجميع الطلاب مراسلتنا عبر التعليقات الموجودة أسفل المقال، في حال وجود صعوبة في الحصول على نتائج التمهيدي 2019.