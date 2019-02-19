ارتفاع أسعار الذهب في مصر 5 جنيهات… وعيار 21 يسجل 651 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 19 فبراير 2019، بعد ارتفاع سعر أوقية الذهب العالمية بنسبة 1.3% لتسجل 1335 دولاراً وهو أعلى سعر للذهب منذ أكثر من 10 أشهر.

وبلغ سعر جرام الذهب في مصر لعيار 21 نحو 651 وهو الأكثر مبيعاً في سوق الذهب المصري، وهذا يعتبر أعلى سعر منذ النصف الأول للعام الماضي 2019.

بينما بلغ الجرام عيار 18 نحو 558 جنيها، وسجل الجرام عيار 24 نحو 744 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات إلى 5208 جنيها.

وقد تشهد أسعار في مصر لبعض التفاوت النسبي في سعر الأعيرة المختلفة في محافظات مصر، وقد يكون هذا التفاوت بقيم تتراوح بين خمسون قرشاً أو جنيها واحداً لا غير.