تردد قناة الجديد 2019 نايل سات عربسات

قناة الجديد هي قناة فضائية لبنانية منوعة خاصة تبث من لبنان باللغة العربية أسسها رجل الأعمال اللبناني تحسين خياط، وتأسست عام 1992، وأقفلت قسراً عام 1997 جراء التدخل السوري والقمع الحكومي.

أعيد إطلاق القناة في 2 تشرين الأول عام 2001 خلال احتفال فاخر حضرته شخصيات بارزة في فندق الشيراتون كورال بيتش، وفي مطلع عام 2007، طرأ تطور على علامتها المسجلة فعرّب اسم القناة ليصبح "الجديد" عوضاً عن "نيو تي في".

واجهت القناة مشاكل عدة مع الأحزاب اللبنانية من جميع الانتماءات، من تيار المستقبل إلى حزب الله إلى حركة أمل في عام 2017، مما أدى إلى التهجم على مبنى القناة وتطويقه من قبل أنصار حركة أمل.

القناة تبث العديد من البرامج والمسلسلات المتنوعة، التي لاقت رواجًا وشعبية لدى الجمهور العربي على اختلاف شرائحه وهوياته، وإليكم الآن ترددها مرفق أدناه.

الترددات: نايل سات 12130 رأسي / عرب سات 12130 رأسي