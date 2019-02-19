مباراة النصر ضد اجمك اليوم الثلاثاء 19 فبراير 2019 في دوري أبطال آسيا – العالمي يبحث عن التاهل...

يحل نادي اجمك الأوزبكي الأول لكرة القدم، ضيفاً ثقيلاً على حساب نظيرة نادي النصر السعودي، وذلك في المباراة الأولى ضمن بطولة دوري أبطال آسيا 2019، وذلك في الملحق الآسيوي، على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، حيث إنها من المباريات الهامة لنادي النصر.

وسوف يدير اللقاء الحكم الدولي السنغافوري محمد تقي الجعفري، والذي تم تكليفه من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث إنه أدار العديد من المباريات في الكرة الآسيوية، حيث إن المواجهة بين النصر واجمك هي الأولى تاريخياً بين الفريقين.

ونجح نادي النصر في التفوق بشكل كبير في المواجهات المباشرة مع الأندية الأوزبكية، حيث لم يتعرض العالمي لأي خسارة على الإطلاق في 6 مواجهات سابقة، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 3 مباريات، ويسعى نادي النصر السعودي الذي حقق انطلاقه قوية في الموسم الحالي، حسم بطاقة التأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا والعودة لتمثيل المملكة في المحافل الآسيوية.

ميعاد مباراة النصر واجمك اليوم

مباراة النصر واجمك، تنطلق في تمام الساعة 6:00 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، وسوف يتم إذاعة المباراة على قناة beIN SPORTS HD 5 بتعليق سوار الذهب.