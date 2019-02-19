الأرصاد تحذر من طقس غير مستقر خلال الأيام المقبلة

أكد محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء الموافق 19 من فبراير الجاري، يشهد حالة من الاستقرار الجوي، مشيرًا أنه خلال الأيام المقبلة مع بداية الأسبوع المقبل، تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

كما أفاد شاهين من خلال اتصال هاتفي بقناة اكسترا نيوز، صباح اليوم الثلاثاء، أن هذه الأيام تشهد ارتفاع بسيط في درجات الحرارة، موضحًا أن الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة أمر طبيعي في هذا التوقيت من العام.

كما ناشد مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية المواطنين بالاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة تحسبًا لأي حالة من عدم الاستقرار، خاصة في الساعات الأولى من الصباح الباكر، والساعات المتأخرة من الليل.