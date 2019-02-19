موعد مباراة نادي الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري

حصل فريق نادي الزمالك على فوز كبير على نظيره نادي انبي خلال المباراة الأخيرة بينهم، حيث أحرز فريق نادي الزمالك على هدفين مقابل هدف واحد من فريق نادي أنبي، حيث قد جمع الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث أقيمت المباراة مساء الأحد الماضي.

حيث قد سجل خالد أبو الطيب هدف الزمالك الأول في الدقيقة 21 من زمن المباراة، ثم يضيف كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 46 من زمن المباراة خلال الشوط الأول، ثم يسجل محمد بسيوني هدف في نادي انبي في الدقيقة 56، ويتصدر نادي الزمالك ترتيب فرق بطوله الدوري المصري، حيث آن نادي الزمالك حصل على 51 نقطة في جدول ترتيب الدوري، حيث قد خاض نادي الزمالك 20 مباراة.

حيث سوف يخوض يلعب نادي الزمالك مباراته القادمة ضد فريق طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز وذلك يوم الأربعاء 20 فبراير في تمام الساعة 5:30 بتوقيت مدينة القاهرة.