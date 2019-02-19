تعرف على أسعار الفاكهة والخضروات في سوق الجملة اليوم

عرض برنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي إم سي”، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 19 فبراير الجاري، تقرير تفصيلي عن أسعار الفاكهة والخضروات اليوم في سوق الجملة بالعبور.

حيث شهدت الأسعار حالة من الاستقرار الملحوظ، وبلغ سعر الكيلو جرام من الطماطم سعر 6 جنيهات، أما سعر الكيلو من البطاطس 5 جنيهات، بينما بلغ سعر الكيلو من الخيار 5 جنيهات، والكيلو من البصل 5 جنيهات أيضًا.

أما عن أسعار الفاكهة اليوم، وصل سعر الكيلو من البرتقال مستوى 3.5 جنيهات، الكيلو من الجوافة 8 جنيهات، الكيلو جرام من اليوسفي 6 جنيهات، بينما بلغ سعر الكيلو جرام من الرومان مستوى 7 جنيهات.