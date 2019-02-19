الآن LIVEHD: مشاهدة مباراة النصر وأجمك الأوزبيكي بث مباشر اليوم رابط الأسطورة يلا شوت Yalla shoot...

مشاهدة مباراة النصر وأجمك الأوزبيكي اليوم بث مباشر يلا شوت رابط الاسطورة livehd7 كورة لايف كورة ستار Alnassr vs FK AGMK Olmaliq بجودات متعددة بدون تقطيع بي ان سبوت يوتيوب، عشاق العالمي “النصر” على موعد مع العودة للمشاركات القارية في بطولة دوري أبطال آسيا 2019 حين يستضيفون اليوم فريق أجمك الأوزبكستاني على ملعب الملك فهد الدولي في الملحق الآسيوي للبطولة والتي تعتمد على مباراة واحدة فقط ولهذا فإن جمهور النصر يدرك أهمية اللقاء حيث الفوز ولا شئ غيره هو شعار لقاء اليوم للصعود لدور المجموعات الي ينطلق بعد أيام.

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بث مباشر رابط مشاهدة مباراة النصر واجمك Al nassr في ملحق بطولة دوري أبطال اسيا يلا شوت كورة ستار الاسطورة كورة لايف، وتنطلق صافرة مباراة النصر واجمك بقيادة الحكم محمد تقي السنغافوري في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة على أن يذاع اللقاء حصريا عبر قناة bein sport HD5 بتعليق سوار الذهب وقناة الكأس السابعة.

وصول الفريقين لملعب المباراة منذ قليل

الاستعداد لبداية عمليات الاحماء

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kora live مباراة النصر واجمك بث مباشر الاسطورة يلا شوت كورة أونلاين hd، وبالرغم من احتلال فريق أجمك مركزا ضعيفا في دوري بلاده إلا أن الفريق فاجأ الكثير باقصاءه لفريق استقلال دوشنبه في المرحلة السابقة وتحقيقه لنتائج كبيرة على أقوى اندية أوزبكستان في الكأس وهو ما قد يقلق البعض من جماهير النصر حيث تأمل الجماهير استمرار مسيرة الفريق الجيدة هذا الموسم والتي كان آخرها انتصاره على الأهلي في الدوري السعودي.

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ويشارك النصر في المباراة بطاقمه الأساسي الأصفر والأزرق بينما سيرتدي اجمك الطاقم الأبيض، كان هذا ما أسفر عليه الاجتماع الفني للمباراة ومن جانبه فقد أكد المدير الفني للنصر روي فيتوريا على ضرورة احترام المنافس وأنه يعرف فريق أجمك جيدا ونقاط ضعفه، وأكد أنه يعمل على نقاط ضعف فريقه -النصر- الدفاعية في الركلات الثابتة والتي يتلقي الفريق منها الأهداف.

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