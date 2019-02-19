نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 - الإصدار الدوري الرابع رقم (6)

نقدم لكم اليوم الثلاثاء، الموافق 19/2/2019 نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 للإصدار الدوري الرابع رقم (6)، وأرقام البطاقات الرابحة بحسب ما أعلنه معرض دمشق الدولي.

نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 متوفرة في الأسفل أو هنــا أو هنــا

يشار إلى أن معرض دمشق الدولي يقوم بسحب البطاقات عن طريق نظام الدواليب، حيث يقوم الأطفال بحسب البطاقة الرابحة من ثم يقوموا بتسليمها إلى المسؤولين عن المعرض لكي يعرضون رقم البطاقة الرابحة بالجائزة الكبرى على الهواء مباشرة بالقناة الفضائية السورية.

ويمكن متابعة هذا السحب الأسبوعي بكل سهولة عن طريق إدخال التردد الجديد لقناة السورية الأولى الفضائية، وختاما نتمنى لجميع المتسابقين الفوز بهذه المسابقة.