نتائج امتحانات السنة التحضيرية في سوريا 2019

صدرت قبل قليل نتائج اختبارات الفصل الاول للسنة التحضيرية للكليات الطبية السورية، للعام الدراسي 2018-2019 للمقررات (بيولوجيا الخلية، اللغة الانكليزية، تاريخ العلوم الطبية).

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وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم فتح باب التسجيل المباشر في السنة التحضيرية لكليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة، للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي لعام 2018 ممن لم يتقدموا إلى التسجيل المباشر في السنة التحضيرية أو ليس لهم قبول في المفاضلة العامة للعام الدراسي 2018-2019 وذلك وفق الحد الأدنى المعلن من الدرجات والبالغ 2300 درجة بعد تجاهل درجة مادة التربية الدينية وإحدى اللغتين الأجنبيتين.

يشار إلى أن تقديم الطلبات إلكترونياً، بدأ في مديريات شؤون الطلاب في الجامعات منذ يوم الثلاثاء 6-11-2018 واستمر حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس 22-11-2018.