تفاصيل وفاة التوائم الـ7 شرقي العراق

أعلنت المصادر الطبية في محافظة ديالي شرقي العراق، اليوم، عن وفاة سبعة توائم بطريقة طبيعية، بعد أقل من أسبوع على ولادتهم .

وقالت المصادر الطبية:" ان التوائم السبعة الذين ولدوا قبل أيام في مستشفى البتول في ديالى توفوا جميعهم" ، وفقاً للسومرية نيوز.

هذا وتناقلت وسائل إعلام محلية عراقية بأن التوائم توفوا بسبب مشاكل صحية ناتجة عن الولادة المبكرة.

ويشار إلى أن دائرة صحة ديالى، أعلنت في 11 شباط/فبراير 2019، أن سيدة ولدت سبعة توائم، هم ذكر واحد وست إناث في المحافظة، في سابقة فريدة من نوعها على مستوى العراق.

وسجلت مستشفى البتول، الأسبوع الماضي، دخول امرأة تبلغ من العمر 25 عاما، وهي في حالة الولادة، وتَبَيّن خلال الفحوصات الأولية حدوث حالة ولادة مبكرة أنجبت خلالها المرأة صبياً وست فتيات بطريقة طبيعية.